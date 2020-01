Erminia, nonna Joe Bastianich/ “Una storia drammatica”: a Las Vegas per i 100 anni

Il legame tra Nonna Erminia ed il nipote Joe Bastianich è per lui così importante al punto da aver deciso di dedicarle una canzone dal titolo diretto “Nonna” (97 years), con la quale l’ex giudice di MasterChef si è esibito oggi nello studio di Domenica In. Ma da dove nasce questo loro rapporto così profondo? “Essendo stato cresciuto da mia nonna che ha avuto una storia drammatica, mi ha insegnato che tutto quello che si vuole nella vita lo si deve sudare, guadagnare, ho sempre pensato di essere un ragazzo di seconda classe”, ha spiegato Joe a Mara Venier. All’epoca, ha aggiunto, “si parlava un’altra lingua, era un’altra cultura. Noi avevamo il cibo italiano. Gli altri avevano la mamma bionda…”. Lo stesso Joe è un figlio di immigrati. “Mia nonna aveva una figlia piccola, mia mamma, ma senza niente”, ha raccontato, spiegando anche il grande coraggio della signora Erminia, quello di andare a cercare un’altra vita diversa dalla fame, dalla guerra e dal comunismo.

ERMINIA, NONNA JOE BASTIANICH: LA CANZONE A LEI DEDICATA

Nonna Erminia oggi ha 99 anni e come spiegato dal nipote Joe Bastianich, certamente da New York ha seguito la sua ospitata di oggi a Domenica In. “Compirà 99 anni tra qualche settimana”, ha commentato il nipote a Mara Venier. “Faremo una festa, non grande, a lei piacciono le feste più moderate, a 100 anni la portiamo a Las Vegas”, ha poi anticipato entusiasta. Quindi ha ribadito il forte rapporto con la nonna Erminia, madre di Lidia. “Mia mamma lavorava sempre, e invece io sono cresciuto con mia nonna”, ha aggiunto. Prima di esibirsi sulle note della canzone a lei dedicata, imbracciando la chitarra al centro dello studio di Domenica In, Joe ha aggiunto: “E’ una canzone triste e felice perchè racconta che il tempo per noi stringe e i momenti che abbiamo insieme dobbiamo apprezzarli”. Sullo sfondo, la traduzione del brano e le foto che scorrevano della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA