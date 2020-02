ERNESTO HA TRADITO LA MOGLIE LICIA/ Scuse a C’è Posta per te, lei lo perdona!

Licia non riesce a perdonare suo marito Ernesto per averla tradita con quella che lei considerava un’amica. A C’è posta per te ammette: “Io credo che non gli manco io come donna, ma come organizzatrice di una vita! Io non gli riesco a credere veramente.” Lui chiede un’altra chance: “Ti prego Licia, io ti amo”, ma la donna non sembra affatto propensa a fare un passo indietro sulla sua decisione. “A me non interessa né di lui, né di lei” dice, riferito all’amante di Ernesto. “Ma la loro storia è continuata per anni, io come faccio oggi a credere a quello che mi dice?” continua. “Dammi l’ultima possibilità della vita, ti prego. È vero, lei non merita un uomo come me ma nessuno lo merita e io ci voglio riprovare ed essere l’uomo per lei”, implora lui in lacrime. Licia però dichiara: “Io con il cuore aprirei questa busta, però con la testa non lo posso fare. Ho seguito sempre il cuore e ho sbagliato.” Maria De Filippi cerca di farla riflettere e ci riesce: Licia decide sul finale di aprire la busta! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ernesto ha tradito la moglie Licia: chiede perdono a C’è Posta per te

Ernesto è il protagonista della seconda storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te. L’uomo, il 4 dicembre scorso, ha ricevuto una telefonata da sua moglie Licia che lo ha lasciato e buttato fuori da casa dopo aver scoperto il suo tradimento. La donna lo ha scoperto attraverso il compagno dell’amante, che venuto a conoscenza della cosa lo ha immediatamente comunicato anche a Licia. Oggi Ernesto è a C’è Posta per te per chiedere scusa alla moglie e per spiegarle che quella è stata l’unica e la sola volta in cui l’ha tradita, che non è, dunque, un traditore seriale e di essere pentito dei suoi errori. Ernesto spera di essere perdonato anche per poter stare nuovamente vicino ai suoi figli.

Ernesto chiede scusa a Licia dopo averla tradita

Licia ha accettato l’invito di Maria De Filippi e siede nello studio di C’è Posta per te. Scopre, prima attraverso un filmato con alcune loro foto e poi vedendolo, che dall’altra parte c’è il suo ex Ernesto. “Licia perdonami” esordisce l’uomo “Tu sei stata sempre una donna e una moglie perfetta, non meritavi il male che ti ho fatto. Mi manchi tanto e ti amo” dichiara l’uomo che non riesce a trattenere le lacrime. Le fa poi arrivare in studio tantissimi fiori. Lei prende parola e dichiara “Non sono arrabbiata, sono molto delusa”, tuttavia il gesto sembra abbia toccato il suo cuore. C’è la possibilità che Licia perdoni il suo tradimento e ricominci la loro storia?



