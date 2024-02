Ernesto Russo e Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Lei svela: “Lui il sabato sparisce”

Ernesto Russo tra Barbara De Santi e Jasminka a Uomini e Donne

Ernesto Russo non concede l’esclusiva a nessuna dama del parterre femminile e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 26 febbraio, si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Barbara De Santi e Jasminka, la dama giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Ernesto e Jasminka sono usciti insieme e, al centro dello studio, raccontano come è andata la serata. “E’ andata bene. Ernesto è una persona che mette a proprio agio l’altra. Ci siamo trovati bene, ci siamo raccontati le nostre esperienze, abbiamo cenato e la serata è stata molto positiva anche se lui aveva mal di testa”, racconta Jasminka.

“Avevo mal di testa perché il sabato avevo fatto molto tardi, ma mi sono trovato bene”, commenta Ernesto. 2Lui le trova tutte belle e intelligenti”, commenta ironicamente Barbara. “Io riesco a trovare una cosa positiva in ogni donna“, replica Ernesto.

Ernesto Russo e Barbara De Santi: battibecchi a Uomini e Donne

Ernesto Russo sottolinea di stare bene con Barbara De Santi, ma “tu mi hai sottolineato che il sabato sparisco, Io non devo avere l’ansia se non ti rispondo al telefono perché poi non è più un piacere ma diventa uno stress ma non ti nego la mia curiosità per conoscerti. Sono sparito sabato perché sono uscito”, sostiene Ernesto. “Tu sparisci tutti i sabati mai puoi fare tutto quello che vuoi perché tra noi non è successo niente ma non mi piacciono le mancanze di rispetto“, ribatte Barbara.

Ernesto, poi, ribadisce di essere interessato ad entrambe ma Barbara puntualizza: “Non capisco come vuoi conoscermi perché non ci vediamo mai”. Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di un’altra signora per Ernesto che accetta di conoscerla.











