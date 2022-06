Ernia/ Dall’exploit con Superclassico alla storia con la modella Valentina Cabassi

Ernia tra gli artisti ospiti di Radio Zeta Future Hits

C’è anche Matteo Professione, conosciuto come Ernia, tra gli ospiti di Radio Zeta Future Hits. Il classe 1993 sarà sul palco della manifestazione insieme a tanti altri colleghi del mondo della musica, per una serata all’insegna della leggerezza e dello spettacolo. Il cantante è esploso negli scorsi anni grazie al brano Superclassico, un tormentone radio che gli è valso ben 6 dischi di platino.

Ma Superclassico non è stato l’unico successo a caratterizzare la breve carriera del rapper. Anche il brano “Di notte” ha infatti ottenuto 1 disco di platino, mentre la canzone “Ferma a Guardare” con I Pinguini Tattici Nucleari ne ha conquistati addirittura 3. Fin da ragazzino appassionato di musica, ha condiviso questa sua passione con Tedua e Ghali. I primi segnali di successo arrivano nel giugno 2017 con Come uccidere un usignolo; segue poi il secondo album, 68, a cui collabora anche Tedua.

Ernia, Superclassico resta il tormentone più amato dal pubblico

Come dicevamo, gli ultimi anni hanno regalato grandi soddisfazioni ad Ernia dal punto di vista artistico. Nel 2020 è uscito con nuovo album, Gemelli, capace di raggiungere le vette della classifica italiana grazie al successo del singolo Superclassico, la sua canzone più famosa e amata in assoluto dai suoi fan. Per quanto riguarda la vita privata Matteo Professione è molto abbottonato. Il rapper non ama condividere gli aspetti della sua quotidianità, di conseguenza non ci sono molto informazioni in merito. Sappiamo però che è fidanzato con la modella Valentina Cabassi e che è un grande tifoso del Milan.

