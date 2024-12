Ignazio Boschetto del trio del Volo è felicemente sposato e innamorato di Michelle Bertolini. I due sono diventati marito e moglie di recente, lo scorso settembre, così come è abbastanza recente e fresca la loro frequentazione. Il cantante ha seguito il cuore in quest’avventura sentimentale, che spera possa andare avanti per sempre. Nel giorno delle nozze, ha lasciato tutti a bocca aperta con una dedica strappalacrime rivolta alla sua dolce metà.

Gianluca Ginoble, chi è nuova fidanzata?/ La vacanza con Claudia e l'inizio del nuovo amore: "Sto amando"

“Ti ho dato le chiavi di casa in una settimana e dopo venti giorni ho incontrato la tua famiglia, dopo un mese e mezzo ti ho chiesto di sposarmi, dopo neanche 11 mesi ti ho sposato. Siamo due pazzi, è vero. Ma con te non esiste un tempo giusto o perfetto, esiste solo il nostro tempo”, le bellissime parole di Ignazio Boschetto alla sua Michelle. Ma chi è e cosa sappiamo sul conto di Michelle Bertolini? Andiamo subito a scoprirlo.

Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble?/ Con la misteriosa Claudia dimentica l’ex Eleonora Venturini

Michelle Bertolini, chi è la moglie di Ignazio Boschetto: modella e business woman

Modella italo venezualana e titolare di un ristorante, Michelle Bertolini è entrata nella vita di Ignazio dopo la rottura di quest’ultimo con l’ex fidanzata Ana Paula. Il cantante e la modella hanno vissuto il loro amore con un profilo basso nei primi mesi, ma poi Ignazio si è lasciato andare nel giorno delle nozze e la sua dolcissima dedica ha fatto il giro del web.

Boschetto si è così guadagnato la nomea di romanticone, forse uno dei tanti aspetti che ha fatto breccia nel cuore di Michelle Bertolini. Nei mesi scorsi era stata proprio la fotomodella a rendere pubblica la proposta di matrimonio del suo Ignazio. Oggi il sogno delle nozze è diventato realtà e la coppia può finalmente viversi da marito e moglie.

Il Volo, chi sono Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone/ Dal successo alla presunta crisi