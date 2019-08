Ernst Knam/ La dura perdita del discepolo Pietro Civillini

Il re del cioccolato sta per tornare: Ernst Knam non poteva che essere una delle certezze di Bake Off Italia 2019. Ancora una volta il giudice più severo del cook talent di Real Time guiderà la giuria e dispenserà consigli e tirate d’orecchie a tutti gli aspiranti pasticceri di quest’anno. Il primo appuntamento con il programma è questa sera, venerdì 30 agosto. Che cos’avrà preparato per questo ritorno in tv? Ernst ovviamente non si sbilancia troppo nelle rivelazioni e intanto continua a offrire ricette e prelibatezze a tutti gli ammiratori che lo seguono sui social. Uno degli ultimi video condivisi riguarda la sua Tris, una torta con tre diversi tipi di cioccolato, dal bianco al fondente. Clicca qui per guardare il video di Ernst Knam. Niente mare invece a quanto pare per il giudice tedesco per quest’estate già agli sgoccioli. Una delle poche foto delle sue vacanze riguarda invece la piscina, dove nemmeno farlo apposta lo troviamo in acqua con ciambellone gigante a forma di donuts.

Ernst Knam: addio a uno dei suoi discepoli

Non è stato un agosto semplice per Ernst Knam, che fra sorrisi e lavoro ha vissuto un lutto importante. Il giudice di Bake Off Italia 2019 ha dovuto dire addio infatti di recente ad uno dei suoi discepoli prediletti, Pietro Civillini. Il titolare della pasticceria omonima sita a Capriano è stato colpito da un malattia diversi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta a soli 44 anni. Fra i suoi meriti non solo la volontà di rimanere nella sua città natale per continuare il suo lavoro dietro ai fornelli, nonostante i tanti sacrifici e le levatacce. I telespettatori lo ricorderanno invece come parte integrante di Junior Bake Off nel 2016, l’edizione del cook talent italiano dedicata ai più piccoli. Nessun commento da parte di Knam, che lo ha accolto fra i suoi pupilli proprio in quell’edizione, ma spazio alle sue molteplici creazioni dolci. Fra eventi culinari e registrazioni, il giudice e i suoi occhiali fuxia hanno avuto molto da fare. Lo troviamo infatti a inizio mese ad Alassio per un evento al Sailinn Restaurant, dove ha presentato un dolce con gelée di sudachi, mousse al cioccolato fondente Afrika e base miserabile.

Il video del re del cioccolato





