Bake Off Italia 2024, anticipazioni 12esima puntata su Real Time: pasticcieri… artigiani!

Bake Off Italia 2024 torna in onda oggi 22 novembre, su Real Time, con la dodicesima puntata. Siamo quasi alle battute finali del programma dedicato agli aspiranti pasticcieri, ormai rimasti in sei, che nel nuovo appuntamento dovranno mettersi alla prova con ‘l’artigianato’, ovvero tutte quelle tecniche fatte a mano coniugate con la pasticceria. A condurre la puntata sarà come sempre Benedetta Parodi, mentre a giudicare le tre nuove prove il trio di chef composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Bake off Italia 2024, 10a puntata/ Diretta: Francesco eliminato, primo grembiule blu per Alfonso

Anche la dodicesima puntata sarà caratterizzata da tre prove. Nella prima, quella creativa, i concorrenti saranno messi alla prova con la Torta Uncinetto, dove dovranno dimostrare la loro mano ferma nella decorazione di un dolce che otticamente ripresenti proprio la nota tecnica usata col filo. I concorrenti dovranno però fare particolare attenzione a gusti e colori scelti, che dovranno essere uguali sia fuori che dentro la torta.

Bake Off Italia 2024, 9a puntata/ Diretta: Claudio conquista il grembiule blu, nessun eliminato

Bake Off Italia 2024: Iginio Massari torna sotto il tendone con la Torta Maiolica

Per la seconda prova di questa nuova puntata di Bake Off Italia 2024 torna sotto il tendone Iginio Massari. Questa volta il maestro metterà alla prova i concorrenti con la sua Torta Maiolica, attraverso la quale verrà testata anche la tecnica della pittura su dolce degli aspiranti pasticcieri. Per la terza ed ultima prova, l’arte con la quale fare i conti sarà la scultura. I sei concorrenti, divisi in due squadre, dovranno mettersi alla prova con una complessa scultura di cioccolato. Alla fine delle tre prove, il migliore otterrà il Grembiule Blu, e dunque un bonus nella prossima puntata, mentre il peggiore sarà definitivamente eliminato.

Bake Off Italia 2024, 7a puntata/ Diretta e eliminato: Grembiule Blu per Giulia, Sergio fuori: "Fiero di me"

Come seguire Bake off Italia 2024 in diretta streaming

La puntata di oggi di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.