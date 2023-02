Eros Ramazzotti/ A 35 anni dalla vittoria con Terra Promessa torna a Sanremo

EROS RAMAZZOTTI, OGGI DUETTO CON ULTIMO

Eros Ramazzotti e Ultimo, in gara con il brano Alba, sono legati da un rapporto di amicizia e stima ma non risultano ancora delle collaborazioni canore tra i due, che si ritroveranno sullo stesso palco con il microfono in mano in occasione della serata dei duetti di Sanremo 2023. Il brano scelto per il duetto è un medley di canzoni di Eros, omaggio alla canzone d’autore di ieri da un esponente della nuova generazione della canzone d’autore di oggi. Incontro sicuramente interessante tra le voci di due grandi artisti che sarà molto apprezzato dal pubblico medio di SanRemo e da stampa e critica.

Ultimo, Niccolò Moriconi, è stato vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze e si è posizionato secondo nel 2019 con il brano i tuoi particolari. Promette bene anche in questa edizione, soprattutto in questa versione duetto con il grandissimo Eros Ramazzotti. Ultimo ricalca i passi di Eros, lo omaggia e punta a un successo simile con tutta la spavalderia della sua gioventù e del suo talento.

EROS RAMAZZOTTI IL RITORNO A SANREMO 2023 A 35 ANNI DA TERRA PROMESSA

Elisa, Giorgia, Fedez, J-Ax, Arisa, Carla Bruni… sono tanti i big che tornano sul palco di Sanremo 2023 dopo un lungo periodo di assenza. Tra questi anche Eros Ramazzotti. Eros non ha bisogno di ulteriori presentazioni, grande classico volto e suono della canzone italiana, ha appena fatto uscire il suo ultimo album dal nome Ultimo Battito, presentato a Siviglia e che contiene anche un featuring con Jovanotti, un brano del grande Maestro Ennio Morricone e una collaborazione con Alejandro Sanz. Un bel modo di celebrare gli oltre trentacinque anni di carriera dell’artista, sempre al centro della scena musica italiana e internazionale, partita proprio da nuova proposta di Sanremo, nel 1984, con Terra Promessa con la vittoria nel 1986 con Adesso Tu.

Eros, classe 1963 e uno degli artisti italiani più amati in patria e fuori, torna sul palco dell’Ariston con tanta energia per celebrare i suoi successi e per portare in alto i successi delle nuove generazioni di artisti di talento del calibro di Ultimo. Lo stesso artista ha celebrato con un post su instagram i trentacinque anni dalla vittoria del Festival, pubblicando il video della sua proclamazione a vincitore per mano e voce di Loretta Goggi e ringraziando i fan che lo anno sostenuto durante la sua lunga e ancora prospera carriera.











