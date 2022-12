Eros Ramazzotti, appello ad Alex Del Piero: “Torna alla Juve!”/ “Sul palco insieme…”

Eros Ramazzotti, nel corso della diretta di “Domenica In”, trasmissione condotta da Mara Venier e andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, domenica 18 dicembre 2022, ha ricevuto numerosi videomessaggi speciali dalle persone a lui più care e dagli amici. Tra questi c’era anche un file audiovisivo di Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, il quale ha dichiarato, sorridendo: “Eros ha un’energia incredibile, non dimenticherò mai quella volta in cui mi ha invitato sul palco a Sydney durante il suo concerto! E poi tutte le nostre partite con la Nazionale Cantanti… Bello, molto bello! Complimenti per il tuo ultimo album, Eros!”.

Carlo Vanni, amico di Eros Ramazzotti/ "Quando acquistò la sua prima tastiera..."

EROS RAMAZZOTTI: “ALEX DEL PIERO, TORNA ALLA JUVE!”

Di fronte a quel video, Eros Ramazzotti ha sorriso e commentato l’occasione in cui invitò Alessandro Del Piero sul palco del suo live in Australia: “Purtroppo ‘Un angelo disteso al sole’ era l’ultimo pezzo che lui non sapeva, allora è andato un po’ fuori…”. Dopodiché, un appello da tifoso: “Alex, ritorna alla Juve!“. Un’esortazione che fa rumore e che si unisce alla speranza della maggior parte dei sostenitori della “Vecchia Signora”, ancora scossi dal terremoto societario che ha portato alla dimissione dell’intero Cda, a cominciare dal presidente Andrea Agnelli.

