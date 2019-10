Eros Ramazzotti compie oggi 56 anni/ 15 album, 60 milioni di dischi, e tanti successi

Festeggia oggi il compleanno uno dei cantautori e degli artisti più amati e noti d’Italia: stiamo parlando precisamente del grandissimo Eros Ramazzotti. Il cantante romano nasceva oggi, 56 anni fa, il 28 ottobre del 1963, e nel corso della sua carriera ha collezionato numeri da record, a cominciare dai 15 album realizzati in studio, i 60 milioni di dischi venduti</strong> non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, e i numerosi premi e concorsi vinti, fra cui i due Festival di Sanremo, l’evento musicale più importante del Bel Paese. Di mezzo, canzoni che sono diventate con il passare degli anni iconiche, come ad esempio “Più bella cosa non c’è”, dedicata all’ex moglie Michelle Hunziker, ma anche “Un’emozione per sempre”, “Ti sposerò perché”, “Una terra promessa” e molti altri brani che sarebbe quasi impossibile elencare in poco spazio.

EROS RAMAZZOTTI E I NUMEROSI GOSSIP

Di mezzo, numerose collaborazioni con artisti stranieri come Tina Turner, Joe Cocker, Cher, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ricky Martin e per ultimo Luis Fonsi, con cui la scorsa estate ha realizzato “Per le strade una canzone”, pezzo molto “latino” con alcune parti in spagnolo. Eros Ramazzotti si è subito tuffato nel mondo della musica, e a 18 anni partecipò ad un altro dei grandi festival italiani, quello di Castrocaro. Tre anni dopo arrivò il primo Sanremo, con un Ramazzotti giovanissimo che stregò tutti con il suo brano “Terra promessa”, vincendo a mani basse fra le Nuove proposte. Nel 1985 la seconda partecipazione all’Ariston con “Una storia importante”, quindi nell’86 il secondo successo a Sanremo con “Adesso tu”. Da quegli anni l’Eros nazionale non si più fermato, producendo come detto sopra 15 brani fra cui l’ultimo lavoro, “Vita ce n’è”, il progetto più recente dell’artista romano, uscito meno di un anno fa. Eros è stato anche uno dei grandi protagonisti del gossip degli ultimi vent’anni, a cominciare dal matrimonio con l’ex moglie Michelle Hunziker, da cui nacque anche Aurora, oggi 22enne e a cui lo stesso Ramazzotti dedicatò una canzone. Nel 2009 Eros ha poi sposato Marica Pellegrinelli, di 25 anni più giovane di lui, da cui sono nati Raffael Maria, di 8 anni, e Gabrio Tullio, ma anche questa unione è naufragata.

