Eros Ramazzotti “protegge” Marica Pellegrinelli/ Riavvicinamento in corso?

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati, ma qualcosa nelle ultime ore ha fatto pensare ad un possibile riavvicinamento della coppia. Anche se la modella è uscita allo scoperto con l’imprenditore Charley Vezza, Eros e Marica sono ancora molto uniti. Il legame tra i due del resto è indissolubile visto che dal loro amore sono nati due splendidi figli: Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Queste settimana però a parlare di un possibile riavvicinamento è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato una serie di foto della bella Marica in giro per le strade di Milano. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Marica era accompagnata da una figura molto nota ai fan del cantautore romano. Di chi si tratta?

Marica Pellegrinelli scortata dal bodyguard di Eros Ramazzotti

L’uomo misterioso altro non è che il bodyguard di Eros Ramazzotti, una guardia del corpo che in passato il cantautore romano aveva deciso di fornire alla moglie per farla sentire sicura quando usciva con i figli. Dopo l’annuncio della separazione però la presenza del bodyguard era sparita; una decisione forse legata alla decisione della coppia di dirsi addio. Da alcune settimane però la presenza rassicurante di questo uomo è tornata accanto a Marica Pellegrinelli e ai loro figli. Non è un mistero che Eros ci ha sempre tenuto alla sicurezza e tranquillità per la sua famiglia, la moglie e i figli, tanto che anche Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal precedente matrimonio con Michelle Hunziker, è accompagnata spesso da un bodyguard. Ecco cosa si legge sul settimanale Chi: “Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito. Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto”. Possibile che questo “ritorno” sia legato ad un riavvicinamento tra Eros e Marica? Non è dato saperlo, anche se ricordiamo che la coppia ha deciso di lasciarsi nel pieno rispetto reciproco e con grandissimo affetto.

