EROS RAMAZZOTTI AL GIGI UNO COME TE: 30 ANNI INSIEME/ Il live con D’Alessio emoziona

Eros Ramazzotti ospite al Gigi uno come te: 30 anni insieme: l’emozione è palpabile

Eros Ramazzotti apre la line-up degli ospiti al Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento live da Napoli e in diretta su Rai Uno dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio. Eros unisce le forze con il cantautore dell’amore di Napoli, Gigi D’Alessio, in un medley dei suoi successi e l’evento partenopeo diventa un’ode ai grandi artisti della musica italiana da Piazza del Plebiscito. Le canzoni che vedono duettare Gigi e Eros sono i pezzi cult di quest’ultimo, Più bella cosa e Un’emozione per sempre, per un live show andato sold-out e che registra i cori calorosi degli innumerevoli spettatori accorsi sul posto. (Aggiornamento di Serena Granato).

Eros Ramazzotti, com'è il rapporto con l'ex moglie Michelle Hunziker?/ Nuovo disco e tour

Eros Ramazzotti ufficialmente single, ma…

E’ passato diverso tempo da quando Eros Ramazzotti si è dichiarato single. Era l’estate del 2019 quando il cantante e la fotomodella Marica Pellegrinelli comunicavano ufficialmente la loro separazione. Una notizia che spiazzò tutti quanti, dato che la loro storia d’amore sembrava promettere bene, soprattutto dopo l’arrivo dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Marica Pellegrinelli e William Djoko fidanzati?/ Eros Ramazzotti felice della svolta…

Dopo la loro separazione, il gossip ha tormentato il cantante cercando di scoprire e nella sua vita ci fosse una nuova fiamma. Nei mesi scorsi, l’ex di Michelle Hunziker, è stato accostato alla giovanissima Marta Delogu, un flirt che Eros Ramazzotti ha smentito prontamente. Ovviamente non sono mancate le voci su un ritorno di fiamma con la stessa Michelle Hunziker, ma anche qui siamo nel campo delle ipotesi improbabili.

Eros Ramazzotti, l’estate porterà l’amore?

Nonostante le smentite di Eros Ramazzaotti sul flirt con Marta Deloglu, i chiacchiericci sono aumentati con il passare dei mesi. Le indiscrezioni in merito alla sua vita sentimentale, benché inconsistenti, hanno alimentato il gossip. Secondo alcune voci il cantante di Più bella cosa sarebbe interessato ad una misteriosa donna, ma alla luce del sole non appare nulla. Sui social media, il mitico Eros si limita a pubblicare post inerenti al suo lavoro e di conseguenza diventa difficile scoprire qualcosa in più sul lato sentimentale. Chissà se, in questo senso, l’estate porterà novità.

Perché è finita tra Michelle Hunziker e i mariti Trussardi e Ramazzotti/ Tradimenti..

© RIPRODUZIONE RISERVATA