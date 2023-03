Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ex mariti Hunziker/ “Crisi era superabile ma…”

Michelle Hunziker e la crisi con Eros Ramazzotti: “Era superabile ma…”

Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi sono gli ex mariti di Michelle Hunziker. Con entrambi ha vissuto due grandi storie d’amore: la prima, con il cantante, resta nell’immaginario collettivo quella più iconica e affascinante. Non a caso, tra i fan, c’è chi sotto sotto sogna un clamoroso riavvicinamento. Ma Michelle ed Eros si sono comunque riavvicinati, negli anni, anche se in modo diverso da quello che ci si poteva auspicare. Pure nei momenti più difficili è bene specificare che la Hunziker ha sempre speso parole al miele per il suo ex compagno.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024/ Diretta gol: colpo del Montenegro! Live score

Basti pensare all’intervista rilasciata qualche anno fa a Maurizio Costanzo, dove ricordava con grande dolcezza la relazione sentimentale tra lei ed Eros Ramazzotti. “Tra noi è stato un grande amore, lo dico perché sono i fatti. Nostra figlia Aurora è la cosa più bella che ha prodotto questa storia. Per quanto riguarda nostra figlia siamo sempre andati d’accordo“. Nell’intervista menzionata, Michelle ricorda il primo incontro con l’arista e di come decise di darsela a gambe: “Mi dicevo ‘con tante ragazze che gli vanno dietro proprio me dovrebbe guardare?’. Così scappai”.

Diretta Miami Open 2023/ Sinner Djere (2-0) streaming video tv: Jannik ha vinto!

Michelle Hunziker e le crisi con i suoi mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: “Ci vuole tempo”

A proposito della storia d’amore con Eros Ramazzotti, Michelle spiega che la crisi vissuta poteva essere superata. “Eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato. E’ finita anche se la crisi era superabilissima”. Non troppo diversa la situazione con Tomaso Trussardi, con cui è terminata definitivamente, nonostante la coppia ci abbia riprovato fino a pochi mesi fa.

Diretta/ Serbia Italia U21 (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Mulattieri

In un’ospitata nel salotto di Verissimo, questa volta, Michelle ha spiegato a Silvia Toffanin di avere creduto moltissimo in questa storia e di essere ancora frastornata. “È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA