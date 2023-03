Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ex mariti Michelle Hunziker/ Rapporti tesi? Spunta lo ‘sgarro’ social

Eros Ramazzotti, con Michelle Hunziker un rapporto splendido e amorevole dopo che…

Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi sono gli ex mariti di Michelle Hunziker. Se con il cantante i rapporti sono tornati ad essere amorevoli ed eccezionali, complice anche la gravidanza della figlia Aurora, con il secondo la conduttrice sta ancora cercando un equilibrio. Facciamo però un breve passo indietro: recentemente Michelle Hunziker è tornata in tv con la seconda edizione del suo programma, Michelle Impossibile. Tra i suoi ospiti, ovviamente, anche quest’anno ci sono stati sia l’ex marito Eros Ramazzotti che la figlia Aurora.

Anastasia: "Carcere va abolito, è fallimento"/ Spataro: "Giustizia sarebbe fai da te"

Una “reunion” che potrebbe aver indispettito Tomaso Trussardi, l’ex secondo marito di Michelle, che a quanto pare non ha guardato lo show della Hunziker. Tra i due le cose sono naufragate definitivamente dopo una lunga storia d’amore e numerosi tentativi di riavvicinamento. L’uomo d’affari bergamasco non ha mai nascosto la profonda stima che nutre nei confronti della conduttrice tuttavia si è dedicato ad altro durante l’avventura lavorativa di Michelle. Nemmeno in occasione della prima puntata Tomaso ha guardato Michelle Impossibile, come confidato da lui stesso sui social.

Mazza: "Presunzione d’innocenza e riparazione incompatibili"/ "Norma va ripensata"

Michelle Hunziker alla ricerca di un equilibrio con il suo ex marito Tomaso Trussardi

“E che doveva fare?”, ha scritto un utente a proposito del gossip sempre acceso tra Tomaso e Michelle. Un altro spettatore quindi ha ribadito: “Ha fatto bene. Si sono lasciati”. Eppure Michelle ed il suo ex marito sono sempre in cerca di un nuovo equilibrio, perlomeno genitoriale, dato che vogliono garantire alle loro figlie, Sole e Celeste, il solito amore di sempre.

In una recente intervista a Verissimo, tuttavia, Michelle Hunziker ha confidato che il rapporto con Trussardi deve ancora assestarsi. Secondo la conduttrice il tempo potrà aiutarli in questo senso, ma soprattutto il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno nove e sette anni. A quanto pare il dolore della separazione è stato piuttosto profondo, ma con il tempo Michelle e Tomaso contano di appianare tutte le divergenze.

CASO COSPITO/ Ecco perché la legge sulle Dat non può essere piegata al suo ricatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA