Eros Ramazzotti “Flirt con Valentina Bilbao?”/ “Sono sconcertato”, lei risponde…

Sembra proprio che la notizia del presunto flirt di Eros Ramazzotti e Valentina Bilbao abbia fatto subito il giro del mondo tanto da arrivare addirittura a bussare alla porta non solo del cantante nostrano ma anche della dolce artista venezuelana. I due erano stati immortalati da Chi su una spiaggia di Miami alle prese con una lunga conversazione ma gli scatti non avevano mostrato altro tranne che complicità e risate e i fan di Eros Ramazzotti si sono detti subito felici per la ritrovata serenità del loro beniamino ma da lì a parlare di liason e di possibile nuovo amore ne passa, ed è lo stesso cantante che usa i social per la smentita ufficiale e per parlare dello sdegno che prova per via del tran tran di gossip che si è creato per via di un paio di scatti in cui non era ritratto niente di più.

EROS RAMAZZOTTI E VALENTINA BILBAO SMENTISCONO IL LORO PRESUNTO FLIRT

In particolare, Eros Ramazzotti scrive sui social: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sará il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”. Al messaggio del cantante italiano si è aggiunto anche quello di Valentina Bilbao che ha usato le sue storie per ribadire la smentita scrivendo: “La mia unica relazione con Eros Ramazzotti è un’amicizia, lui è un grande artista che ha portato la bellezza e la magia della musica a questo mondo”.

Ecco il post di Eros Ramazzotti:





