Eros Ramazzotti “Marica Pellegrinelli? Sarò forte”/ Michelle Hunziker invece…

E’ arrivato il momento per Eros Ramazzotti di voltare pagina alla luce della rottura con Marica Pellegrinelli e il chiacchierato addio che nelle scorse settimane ha fatto parlare tanto il gossip. La bella modella 31enne ha rinunciato alla sua storia con Eros Ramazzotti molto probabilmente per un nuovo amore, quello per Charley Vezza, con il quale è stata immortalata tra abbracci e baci. Proprio qualche giorno dopo il servizio che ha fatto il giro del web, Eros Ramazzotti ha deciso bene di commentare la cosa ai microfoni de I Lunatici in onda su Rai Radio 2. Proprio durante il programma, l’artista 55enne è intervenuto dicendo: “La vita va avanti… La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”. A quanto pare per lui è arrivato il momento di voltare pagina e, finalmente, ha rotto il ghiaccio parlando di quello che è successo.

LE PAROLE DI EROS RAMAZZOTTI E IL GESTO DI MICHELLE HUNZIKER

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli devono occuparsi dei loro figli, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, che proprio in questi giorni hanno accompagnato insieme a scuola finendo nuovamente sotto la lente dei paparazzi. Ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ha commentato: “Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono. Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”. Ad attirare l’attenzione, però, ci ha pensato anche l’ex di Eros Ramazzotti ovvero Michelle Hunziker che ha deciso di non seguire più su Instagram, ormai qualche tempo, la modella. Non è la prima volta che si parla del rapporto burrascoso tra le due e adesso che Marica è uscita dalla vita di Eros, la Hunziker ha pensato subito di togliere il “follow”, ricambiata da Marica.

