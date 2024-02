Eros Ramazzotti, morto il padre Rodolfo/ L’addio del cantante e della figlia Aurora: “Ciao Pà”

Lutto per Eros Ramazzotti: morto il padre Rodolfo

Lutto per Eros Ramazzotti che ha annunciato la morte del padre Rodolfo. Con una storia su Instagram il cantautore ha detto addio al padre scrivendo semplicemente “Ciao pà” a corredo di una foto insieme risalente a diversi anni fa. Rodolfo Ramazzotti aveva 87 anni e aveva lavorato come operaio edile. Due parole che racchiudono il dolore di Ramazzotti che, durante la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2024 per celebrare i 40 anni di Terra promessa, aveva rivolto un pensiero proprio al padre.

“Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci”, le parole del cantautore che ha sempre avuto un rapporto speciale con i genitori.

L’addio di Aurora Ramazzotti a nonno Rodolfo

Non solo Eros Ramazzotti, ma anche Aurora Ramazzotti ha detto addio a nonno Rodolfo condividendo sui social una sua foto da bambina tra le sue braccia. Proprio Aurora, qualche mese fa, aveva condiviso le immagini dell’incontro tra l’amatissimo nonno e suo figlio Cesare. Un incontro che, d’ora in poi, Aurora porterà sempre nel cuore come sottolinea lei stessa.

“Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti”, le parole di Aurora a corredo di una foto di lei bambina tra le braccia del nonno.











