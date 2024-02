Aurora Ramazzotti scherza sulla somiglianza con Rosa Ricci/ “Faccio il provino per Mare Fuori…”

Aurora e la risposta ironica sulla somiglianza a Rosa Ricci

Aurora Ramazzotti è sempre molto ironica con i suoi fan, rispondendo anche alle polemiche in modo del tutto originale e leggero. Anche questa volta, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è smentita. In molti sono, infatti, gli utenti che continuano a sottolineare l’incredibile somiglianza di Aurora con Maria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci nella serie Mare Fuori.

“Al prossimo “somigli a Rosa Ricci” vado a fare il provino di Mare Fuori” ha scritto Aurora simpaticamente sui social. Naturalmente è tutto molto ironico, lei stessa aveva parlato di un stop dalla carriera televisiva e non per potersi dedicare alle gioie dell’essere mamma. Ramazzotti si sta dunque godendo i bellissimi momenti con il piccolo Cesare, circoandato anche dall’amore dei nonni.

Eros Ramazzotti abbraccia il suo nipotino: fan commossi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati, mesi fa, in vacanza in Messico insieme al piccolo Cesare, ospiti di papà Eros. Il cantante ha passato dei dolcissimi giorni da nonno insieme al suo nipotino. Aurora, d’altronde, ha sempre dichiarato che entrambi i suoi genitori si sono sempre dimostrati felici di passare del tempo con lui.

Eros ha una casa da sogno in Messico e ha deciso di ospitare la figlia, per passare anche molto tempo insieme a Cesare che non era riuscito a godersi molto. Il tenero scatto tra nonno e nipote ha fatto commuovere i fan. D’altronde Aurora ha ricevuto anche dei bellissimi auguri di compleanno dal suo papà: “Amore mio, questo è il tuo 1º compleanno da mamma ma anche il mio 1º da nonno sei splendida, siete bellissimi, vi amo“.

