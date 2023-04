Eros Ramazzotti, striscione “Ave Cesare” al concerto di Roma/ Aurora ringrazia

Eros Ramazzotti: lo striscione per il nipote Cesare

Eros Ramazzotti, appena diventato nonno, sta girando il mondo co il suo “Battito Infinito world tour” che si concluderà il 26 agosto a Reykjavic, Islanda. I concerti non hanno hanno permesso al cantante di essere vicino alla figlia nel momento della nascita di Cesare Augusto, nato lo scorso 30 marzo in Svizzera. Il 28 marzo, infatti, Eros si trovava a Nizza e il 31 invece era a Madrid.

Ieri, 6 aprile, Eros Ramazzotti si è esibito al Palazzo dello Sport, a Roma. Tra il pubblico anche i genitori di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzoti. Tra gli striscioni che campeggiavano dentro il palazzetto, uno ha catturato l’attenzione della famiglia Cerza: “Ave Cesare XXX-III-MMXXIII”, con due cuori azzurri contenenti i nomi di Aurora e Goffredo. Francesca Romana Malato, mamma di Goffredo, ha subito condiviso nelle storie la foto dello striscione dedicato al nipotino.

La reazione di Aurora e Goffredo Cerza

La foto dello striscione dedicato al piccolo Cesare Augusto stata subito condivisa dai due genitori. “From Rome with love” ha scritto Aurora Ramazzotti. “Grazie. Sto volando”, ha commentato Goffredo Cerza. Lo striscione è stato poi regalo ai genitori di Goffredo: “Regalo bellissimo grazie”, ha scritto Francesca Romana Malato nelle storia di Instagram. La madre di Goffredo è molto attiva sui social, lo scorso gennaio ha dedicato un post al figlio in occasione del suo compleanno: “Questa cosa che ai figli bisogna dare 2 cose… radici ed ali, con te ha funzionato davvero. Hai iniziato a volare presto e hai volato più in alto di quanto potessi immaginare. Tra poco diventerai papà e toccherà a te trasmettere queste cose a tuo figlio. So che ci riuscirai perché alla fine credo di aver fatto un buon lavoro e non potrei essere più orgogliosa… auguri Go buon compleanno 27 anni fa il giorno più bello della mia vita”.

