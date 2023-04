Eros Ramazzotti, virale il video del “twerk” sul palco/ La reazione del web

Eros Ramazzotti, la gioia per la nascita del nipotino proiettata sul palco

Eros Ramazzotti non ha certo bisogno di proclami per quanto riguarda la sua carriera musicale; i dati sulle vendite e i numerosi tour mondiali parlano per lui e ne testimoniano il successo. Altrettanto evidente è il momento di felicità ed euforia che l’artista sta vivendo, complici alcune liete notizie che riguardano la sua famiglia. Il cantante è infatti diventato nonno da pochi giorni: sua figlia Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il piccolo Cesare.

Chiaramente, l’idea di diventare nonno deve essere stata un motivo di grande euforia e gioia per Eros Ramazzotti che in uno dei suoi ultimi concerti si è messo in mostra per un umore decisamente straripante. Il tutto è testimoniato da un video che nelle ultime ore è diventato virale con riferimento ad una performance particolarmente simpatica. Nello specifico, Eros Ramazzotti si è cimentato in un ballo piuttosto noto per le nuove generazioni, il Twerk.

Eros Ramazzotti, il twerk che ha fatto “impazzire” Tiktok: “E’ stato fenomenale!”

La “twerkata” di Eros Ramazzotti è stata prontamente catturata da una fan presente alla tappe europea in questione, raggiungendo in pochissimo tempo milioni di curiosi su TikTok. “Tua madre ti trascina al concerto di Eros ed è tutto così trash”, questa la simpatica didascalia che la giovane ha inserito nel video e che ha suscitato l’ilarità del web. Chiaramente, l’occasione è stata ghiotta per centinaia di utenti per lasciarsi andare a commenti divertiti e di apprezzamento sottolineando il momento magico che sta investendo emotivamente Eros Ramazzotti.

Alcuni dei commenti più incisivi al video virale di Eros Ramazzotti – mentre “twerka” sul palco – sono stati riportati da Il Fatto Quotidiano. “Adesso capite perché lo amo così tanto?”, scrive un utente, e ancora: “C’ero anche io in questo concerto, è stato fenomenale”. Oltre all’ilarità del momento, non sono mancati i fan che si sono lasciati andare all’emozione che da sempre li lega alle canzoni dell’artista: “Il concerto di Eros Ramazzotti è uno dei ricordi più belli che ho soprattutto perchè l’ho vissuto con la mia mamma”.











