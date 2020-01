Eros Ramazzotti Vs Marica Pellegrinelli?/ “Se non si sa la verità…”

Eros Ramazzotti lancia la sua frecciatina all’ex Marica Pellegrinelli? Sui social continua uno strano movimento che sta tenendo impegnati i due ex facendo volare il gossip soprattutto coloro che hanno preso parte di uno o l’altro e che adesso si schierano a mo’ di tifosi. Dopo diversi mesi dalla fine della storia con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha annunciato di essere pronto a prendere in mano la sua vita guardando avanti e proprio nei giorni scorsi, in un’intervista al settimanale Chi, si è detto finalmente stabile e sereno: “Non sono depresso, sono felice, adesso è il momento della ripartenza”. La loro storia è durata dieci anni e sembra che sia finita proprio perché lei interessata ad un altro magari dopo un lungo periodo di crisi con il cantante e padre dei suoi figli. Proprio in loro nome tra i due vige il “patto di non belligeranza” e di rispetto ma non quello che li rende liberi tra frecciatine social.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI, FRECCIATINE SOCIAL?

Che siano vere o finte non sta a noi dirlo, fatto sta che in molti hanno letto nelle parole di Marica Pellegrinelli una sorta di risposta all’intervista rilasciata da Eros Ramazzotti al grido di: “La definizione d’amore in una canzone” mostrando su Instagram un video nel quale ascolta “La mia famiglia” di Giorgio Gaber. In realtà il suo messaggio si è chiuso qui e non c’è stato alcun riferimento al suo ex ma in molti ci hanno letto questo tant’è che oggi sarebbe arrivata per molti anche la risposta di Eros Ramazzotti che sui social oggi ha scritto: “Le parole non hanno senso se non si sa la verità”. A chi si riferisce? Davvero alla sua ex o è la frase di una sua prossima canzone?

