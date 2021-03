Esa Abrate, Amici 2021/ Eliminato? Lui e Raffaele rischiano grosso ma…

Esa Abrate è uno dei protagonisti dell’edizione 2020-21 di Amici di Maria De Filippi, giunta ormai alla fase del serale e sarà proprio questa sera che il cantante rischierà grosso finendo al ballottaggio con Raffaele dopo le prime esibizioni. Il loro giudizio però rimarrà sospeso visto che Maria de Filippi rimanderà tutto al loro rientro in casetta, ma perché? Il giovane cantante di origini francesi, nato da genitori congolesi, è entrato a far parte della squadra Celentano-Zerbi con Enula, Leonardo, Deddy, Sangiovanni (Cantanti), Tommaso e Serena (ballerini). Esa non ha avuto un’infanzia semplice. A soli sette anni viene affidato a un istituto, visto che il padre non è in grado di prendersi adeguatamente cura di lui. Dopo appena un anno viene però adottato da una famiglia di Rivoli. È grazie ai suoi genitori adottivi che gli viene data la possibilità di dedicarsi alla musica, tanto da diplomarsi al liceo musicale. Infatti è anche direttore d’orchestra. In occasione del suo accesso alla scuola di Amici, ha proposto il suo singolo “Mi fa male“.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Esa Abrate: al serale di Amici 2021 grazie a Rudy Zerbi

Esa Abrate ha conquistato un posto al serale di Amici 2021 grazie al suo talento e la sua bravura che gli consentono di avere un grande consenso sia da parte del pubblico che da parte della giuria, soprattutto di Ruby Zerbi che lo nota e lo vuole all’interno della scuola di Amici oltre che confermarlo al serale. “Un’emozione unica e il coronamento di un percorso difficile e intenso: grazie ancora una volta ad Amici, a Rudy Zerbi, e a tutti voi, siete la mia forza. La strada da fare è ancora lunga, ma darò sempre il massimo”, ha scritto su Instagram dopo aver conquistato la maglia dorata. A fine febbraio ha pubblicato il suo ultimo singolo “Ci sto male”: “Qui dentro c’è un pezzo del mio cuore, custoditelo e fatelo vostro”, ha scritto sui social annunciando ai suoi follower la novità.

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA