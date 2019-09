Esaltazione della Santa Croce/ Si celebra il 14 settembre soprattutto a Lucca

Il 14 settembre viene celebrata l‘Esaltazione della Croce. La storia legata a tale avvenimento risale al 614 quando l’Imperatore Cosroe II decise di dichiarare la guerra contro l’Impero Romano. Ufficialmente la motivazione del sovrano era di ampliare i propri confini e, tuttavia, nel profondo l’obiettivo era quello di lottare contro i Cristiani e debellare una volta per tutte la razza cristiana. L’Imperatore allora fece prima conquistare Gerusalemme e dopo diede ordine di saccheggiare e far uccidere tutti i suoi abitanti. Uno dei tesori che fu depredato fu proprio la S. Croce che Santa Elena aveva dato alla Basilica di Gerusalemme il 14 settembre 327 d.C. Si scatenarono sanguinose battaglie ma a uscire vittoriosi furono i romani che si decisero a chiedere come condizione per la pace la restituzione della S. Croce. Una volta ottenuta la sacra reliquia l’Imperatore Eraclio decise di esporla nella Chiesa di Santa Croce sul Calvario. Da allora furono innumerevoli i miracoli che si compirono a favore dei fedeli.

Esaltazione della Santa Croce, feste e sagre

A Lucca ogni anno il 14 settembre viene celebrata la ricorrenza della festa della Esaltazione Santa Croce. La celebrazione inizia sempre ai vespri della giornata del 13 settembre e in ogni caso prosegue fino al 14. Il momento chiave della celebrazione è la Luminara Bella, la processione che si svolge la notte a lume di candela. La celebrazione a Lucca è molto importante per via della fedeltà al Volto Santo di Lucca che ha spodestato i due patroni, il San Martino e il San Paolino.

Lucca si trova in Toscana. Si tratta di una cittadina molto famosa dove ebbe i natali il celebre compositore italiano Giacomo Puccini. La città reca tantissime testimonianze artistiche e ancora oggi risulta avere le tracce del periodo rinascimentale con le mura che la circondano. Tra i luoghi più celebri ci sono la Torre Guinigi, il Duomo di San Martino, Piazza dell’Anfiteatro e la Chiesa di San Michele in Foro. La cittadina è bellissima per girare e fare lunghe gite in bici.

Gli altri Beati di oggi

Il giorno 14 settembre sono celebrati molti santi e beati, tra cui Sant’Alberto di Gerusalemme, Beato Claudio Laplace, San Crescenzio di Roma e San Gabriele Taurino Dufresse.



