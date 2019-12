Esame Avvocato 2019, Prima Prova/ Risultati tracce parere diritto civile: calendario

Si è aperto questa mattina il “trittico” dell’Esame Avvocato 2019, le consuete tre prove distribuite in diritto civile, diritto penale e atto giudiziario che permettono a migliaia di aspiranti avvocati di poter accedere alla professione dopo i due canonici anni di praticantato. Stamane la Prima Prova verte sul parere di diritto civile, con le consuete due tracce consegnate ai candidati tra cui dovranno sceglierne una per poter redarre l’esame nelle 7 ore a disposizione come tempo massimo di svolgimento: il concorso per l’abilitazione alla professione forense vede impegnati migliaia di giovani in tutta Italia, convocati nelle varie sedi locali della Corte d’Appello dove per tre giorni la Commissione d’Esame consegna le tre prove d’esame 2019. Oggi il parere di diritto civile, domani sarà la volta del parere di diritto penale mentre giovedì 12 dicembre si chiude il trittico degli scritti con l’atto giudiziario (dove si dovrà scegliere la materia, diritto civile, penale o amministrativo). Quest’anno è l’ultima volta che gli aspiranti avvocato avranno a disposizione 7 ore di tempo per eseguire la traccia e potranno tra l’altro ancora consultare i codici con le annotazioni della giurisprudenza; dal prossimo anno, se non verranno prorogati i termini della riforma dell’esame avvocato, le ore a disposizioni si riducono a 6 e sarà vietato l’utilizzo dei codici commentati.

ESAME AVVOCATO 2019: RUMORS TRACCE E RISULTATI

In mattinata già verso le ore 11 alcuni portali avevano già pubblicate i testi delle due tracce della Prima Prova, salvo poi correggersi avendo scoperto che si trattavano di tracce passate. A Napoli e a Roma si registrano grossi ritardi mentre delle altre sedi ancora non si hanno notizie in merito all’inizio e allo svolgimento dell’Esame Avvocato 2019: ricordiamo che per avere i risultati ufficiali bisognerà attendere il prossimo maggio-giugno, non appena il complesso organo di correzione (con scambi tra le diverse Corti d’Appello di tutta Italia) avrà terminato l’analisi di tutte le prove d’esame svolte. Il calendario degli orali – per chi avrà passato gli scritti – sarà poi redatto e solitamente si situa ad inizio settembre-massimo ottobre 2020. Per sapere dunque i risultati e le soluzioni della Prima Prova bisognerà bisognerà attendere il giugno 2019 quando sui portali online delle Corti d’Appello saranno pubblicati tutti i risultati degli scritti e le eventuali ammissioni alle prove orali.

