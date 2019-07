Risultati Esame Avvocato 2018-19/ Esiti e ammessi orali Roma-Napoli: manca Milano

Alla spicciolata, pian piano, stanno venendo pubblicati sui siti delle Corti d’Appello di tutte le principali città d’Italia i risultati tanto attesi dell’Esame Avvocato 2018-2019 (le prove scritte sono state nel dicembre dello scorso anno, gli orali come da tradizione saranno tra fine agosto, settembre ed inizio ottobre). Ormai l’elenco degli ammessi all’orale è noto praticamente in tutte le Corti d’Appello tranne quella di Milano dove un maggior numero di praticanti avvocato ha provato l’ingresso nell’Ordine Avvocati e le prove da correggere sono in media in maggior quantità rispetto alle altre Procure. Una volta giunta anche la pubblicazione sull’area personale che ogni candidato potrà controllare anche per la Corte d’Appello di Milano il prossimo e ultimo step sarà l’esame orale che avverrà nei prossimi mesi. Ieri la Corte d’Appello di Roma ha pubblicato i risultati e questa mattina anche Napoli ha provveduto agli esiti finali delle prove scritte: in serata anche Milano dovrebbe aver completato il tutto e a quel punto tutti i candidati all’Esame Avvocato 2018-2019 saranno informati circa gli esiti delle proprie prove scritte.

RISULTATI ESAME AVVOCATO: LE PERCENTUALI DEGLI AMMESSI

Una piccola nota a margine, come noto le correzioni delle prove scritte vengono “scambiate” dalle varie Corti d’Appello: ovvero una città corregge le prove di un’altra città e così via con gli abbinamenti stabiliti a fine anno dopo la produzione delle prove scritte dell’Esame Avvocato. Ebbene, quest’anno i compiti romani sono stai valutati da Milano, le prove di Milano da Napoli e i compiti di Napoli da Roma, dunque la piccesola “tirata d’orecchi” per il ritardo accumulato nella pubblicazione degli esiti andrà fatta alla Corte d’Appello campana, come sottolineano diversi proto-avvocati sui social in queste ore. Il sito Formazione Giuridica ha invece svolto un’interessante grafico dove mostra le percentuali degli ammessi all’orale sul totale dei candidati di ogni singola Corte d’Appello: mancano ancora i dati su Roma, Milano e Napoli, ma per tutte le altre città si può già cominciare a fare i calcoli sulle percentuali, con i singoli candidati che invece potranno consultare il loro specifico voto andando sull’area riservata del portale online della specifica Corte d’Appello. Picchi positivi a Bari (49% di ammessi), Campobasso (54%), Catania (52%), Messina (53%), Perugia (57%), Salerno (56%); esami invece più ostici a Trieste (29% di ammessi), Trento (37%), Genova (27%), Bologna (37%).

