Esame di Terza media 2023, cosa c’è da sapere/ Prove scritte, orali, date e voto finale

AL VIA L’ESAME DI TERZA MEDIA 2023 IN TUTTA ITALIA: LE DATE

E come anche la Maturità, l’Esame di Terza Media 2023 torna alla tradizione dopo i difficili anni del Covid: sono cominciate in questi giorni le prime prove scritte per i 560.932 alunni (554.798 interni e 6.134 esterni) che affrontano così il primo vero esame della loro vita, essendo ormai aboliti da anni gli esami di fine elementari. I calendari e le prove (tre scritte più un colloquio orale) sono già state predisposte per tutte le scuole medie dai singoli istituti: a differenza della Maturità dove permane la prova nazionale unica, l’Esame di Terza Media è preparato dalle singole commissioni interne (con il presidente che è un docente esterno).

Si torna però alla formula pre-Covid, ovvero con la tripla prova scritta e il colloquio orale: si tratta infatti di prove per italiano, matematica e lingue straniere. In termini di date, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha stabilito che tutte le prove si devono sostenere nel periodo di tempo che va dalla fine della scuola fino al 30 giugno, e non oltre. Per essere ammessi all’Esame gli studenti devono avere tutti i seguenti requisiti: aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale; aver partecipato alle prove Invalsi 2023 (ma non c’è correlazione tra i risultati e il punteggio finale dell’Esame di Terza Media); non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.

PROVE SCRITTE, ORALI E PUNTEGGI: TUTTO SULL’ESAME DI TERZA MEDIA

Per quanto riguarda le effettive prove che gli esaminandi di Terza Media devono sostenere in queste settimane, si parte con la prima Prova Scritta, ovvero il tema d’italiano: lo studente deve scegliere una delle tre tracce proposte tra Tipologia A (testo narrativo o descrittivo), Tipologia B (testo argomentativo), Tipologia C (sintesi e comprensione del testo); tempo effettivo 3-4 ore a discrezione dei singoli istituti. La Seconda Prova dell’Esame di Terza Media consiste invece nella principale lingua straniera studiata e la durata di questa è di tre ore: le tracce possono essere diverse, dalla lettere all’amico a un questionario di comprensione del testo, dalla sintesi di un documento alla produzione di un dialogo.

Per la Terza Prova invece la commissione consegnerà una traccia riguardante il problema di matematica: 3 ore per il suo svolgimento, calcolatrice ammessa, e argomenti che possono spaziare su geometria solida; equazioni di primo grado; scienze-genetica; probabilità e statistica. Ogni traccia prevede problemi su tre tipologie di test, spiega il focus di Studenti.it: problemi matematici; quesiti a risposta multipla; quesiti a risposta aperta. Al termine delle prove scritte, è previsto un colloquio orale dove la maggior parte delle scuole – anche se non è obbligatorio – fanno preparare ai propri alunni la storica "tesina", un elaborato su argomento a scelta dello studente da cui partire durante l'interrogazione multidisciplinare. Infine, per quanto riguarda il voto dell'Esame di Terza Media, l'iter prevede più questioni: in primis, il voto di ammissione viene deciso dai tuoi stessi professori che tengono contro del tuo percorso scolastico e viene espresso in decimi. Il voto finale è dato dalla media tra il voto dell'ammissione e la somma delle singole valutazioni delle prove: la lode viene attribuita solo a chi ha preso dieci come voto complessivo all'esame, con il via libera della commissione d'esame.











