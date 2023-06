Esami di maturità, pubblicate le commissioni/ Impegnati 536mila studenti

Tutto pronto per gli esami di fine anno delle superiori. Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito sono state rese note le commissioni dell’Esame di maturità che vedrà impegnati 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove: saranno 521.015 i candidati interni e 14.993 quelli esterni. Le commissioni sono invece 14.000, per un totale 27.895 classi. I candidati sono così divisi tra i vari percorsi di studio: 267.758 nei licei, 173.892 negli Istituti Tecnici e 94.358 negli Istituti Professionali, come sottolinea Italia Oggi. A conclusione del I ciclo di istruzione, l’esame di terza media vedrà invece impegnati 560.932 candidati (554.798 interni e 6.134 esterni). I calendari e le prove dipendono dalle singole scuole.

Tornando agli esami di maturità, le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. Con le prove, si partirà mercoledì 21 giugno con il primo scritto, di italiano, comune a tutti gli indirizzi: via alle 8.30. Il 22 giugno c’è la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i percorsi di studio. C’è il latino per il classico, matematica per lo scientifico e inglese per il linguistico. Infine è previsto un colloquio con l’obiettivo di valutare il profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Come raggiungere il 100 alla maturità

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è possibile consultare una pagina informativa sugli Esami di Stato con news, approfondimenti, domande e risposte. Qui sono state pubblicate anche le commissioni degli esami di maturità, chiamate a valutare la preparazione degli studenti. Il Ministero pubblicherà nelle prossime settimane anche post informativi e video esplicativi sul sito e sui propri canali social.

Il massimo punteggio agli esami di maturità è di 100/100. Gli studiosi avranno a disposizione 20 crediti da ciascuna delle prove d’esame. A questi si sommeranno i 40 ottenuti dall’andamento scolastico degli ultimi tre anni di studio, con dei crediti assegnati ogni anno. Dunque, chi raggiungerà il massimo nelle varie prove e avrà alle spalle un triennio di successo, potrà aspirare all’agognato 100.

