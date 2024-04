ESCLUSIVA VIDEO/ Cossiga, l’Europa e don Giussani

Questo video, inedito, presenta ampi stralci dell’intervento dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga in occasione della sua partecipazione all’assemblea della Compagnia delle Opere di Brescia il 28 novembre 2003. In quel periodo si stava discutendo del progetto, poi fallito, di una Costituzione europea. Proprio attorno a questo tema Cossiga sviluppò il suo intervento, affrontando il tema dell’Europa e della sua identità. Un discorso di grande spessore culturale, che ancora oggi, a oltre vent’anni di distanza, rimane pienamente attuale.

All’inizio del suo intervento, davanti al pubblico che gremiva l’aula magna della facoltà di Ingegneria, Cossiga spiegò perché aveva accettato l’invito della Compagnia delle Opere, ricordando il suo incontro con don Luigi Giussani avvenuto a metà degli anni 70 su espressa indicazione di Aldo Moro. In quel novembre 2003, da pochi giorni, c’era stata la strage di Nassiriya, che viene ricordata nel video riproponendo un commento di don Giussani trasmesso dal Tg2.

Oltre al discorso di Cossiga vengono proposti stralci dagli interventi dell’allora presidente della Cdo di Brescia Graziano Tarantini e del presidente della Banca Popolare di Milano Roberto Mazzotta. Nella parte finale un’intervista a Cossiga realizzata da Piergiorgio Chiarini e altre dichiarazioni raccolte fra i presenti all’assemblea. Tra queste anche quella di Little Tony, in una veste inusuale. Il video proviene da una trasmissione speciale realizzata dall’emittente locale Brescia.Tv oggi non più attiva.

