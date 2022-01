Esmeralda Vetromile, chi è la mamma di Gianmaria Antinolfi/ “Ti amiamo con le tue fragilità…”

Si chiama Esmeralda Vetromile ed è la mamma di Gianmaria Antinolfi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane, a quanto pare, non è stato particolarmente fortunato in amore, almeno durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Dopo l’ultimo deludente approccio con Federica Calemme, che ha preso le distanze dal ragazzo, mamma Esmeralda entrerà stasera nella spiatissima dimora con l’intento di tirargli un po’ su il morale. L’ultima volta lo aveva fatto nella puntata del primo ottobre scorso, con un videomessaggio che aveva particolarmente commosso Gianmaria.

Anche in quella circostanza, la donna era intervenuta per dare il suo sostegno da madre al ragazzo, protagonista di alcuni momenti non particolarmente sereni: “Lo sai che non è nelle mie corde fare una cosa del genere ma a questo punto mi sembra molto importante che tu abbia il mio messaggio”, aveva esordito. “Tu vivi in una realtà deformata. Qui fuori va tutto bene, sei sempre il Gianmaria che conosciamo anche con le sue debolezze e le sue fragilità e ti amiamo tutti. Io spero che tu possa riprendere la serenità per essere te stesso, quel te stesso che noi tutti amiamo”, aveva concluso senza riuscire a trattenere l’emozione.

Esmeralda Vetromile, mamma di Gianmaria Antinolfi: chi è e cosa fa

Dopo aver mandato un videomessaggio ed essersi commossa, la signora Esmeralda Vetromile, questa sera sarà nella Casa per dare “una pacca sulla spalla” al figlio Gianmaria Antinolfi, come anticipato da Alfonso Signorini. Ma chi è la donna e cosa fa nella vita? Come lasciato intuire dalla stessa, si tratta di una persona particolarmente riservata e lo si comprende dal fatto che anche su Instagram abbia deciso di tenere “privato” il suo profilo. Sebbene sia blindatissimo è comunque possibile notare la foto profilo che la ritrae insieme a Gianmaria, come riprova del loro forte legame.

Nata a Napoli, della signora Esmeralda, come riferisce anche il portale DonnaPop.it, non si hanno ulteriori notizie in riferimento alla sua vita privata, se non che abbia avuto i suoi figli da due uomini differenti. Nota imprenditrice partenopea, è proprietaria di una società che si occupa di organizzazione di eventi e del famoso circolo Rari Nantes di Napoli. La donna aveva rilasciato una intervista al settimanale DiPiù nel periodo in cui il figlio frequentava Belen Rodriguez, conosciuta proprio durante un evento al circolo Rari Nantes di Napoli curato dalla stessa madre di Antinolfi: “Ho curato io l’organizzazione, il menù, la scelta della musica nelle sale del Rari Nantes, e sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”. In merito al flirt all’epoca in corso, Esmeralda si era detta “un po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Chi se lo aspettava…”.



