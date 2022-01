Gianmaria Antinolfi rischia di strozzarsi al GF Vip/ Incidente a tavola: panico ma…

Gianmaria Antinolfi ancora sugli… scudi al “Grande Fratello VIP” e non certo per chissà quali imprese. Il 36enne originario di Napoli, noto per un flirt con Belen Rodriguez, è stato di recente al centro di polemiche nella Casa del reality show giunto oramai alla sua sesta edizione. Se qualche giorno fa era stata Federica Calemme a sparare a zero su di lui, accusandolo di avere di fatto un comportamento “da ragazzino”, successivamente è toccato a Sophie Codegoni, ex tronista, bacchettarlo per delle dita infilate furtivamente nel naso (“Quando uscirai dal GF VIP ti chiameranno ‘dito profumato’…” aveva detto all’imprenditore campano, beccato nel gesto di grattarsi e poi annusarsi le dita).

Federica Calemme, è stata lasciata dal fidanzato Leo?/ La sorella "Fuori non c'è nessuno che ti aspetta"

Ma di recente Gianmaria Antinolfi è stato protagonista, questa volta suo malgrado, di uno spiacevole inconveniente che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi e senza conseguenze per il diretto interessato. In uno dei video quotidiani che vengono pubblicati sul portale di Mediaset e che puntualmente diventano vitali sui social network, si vede infatti il 36enne campano a tavola intento a mangiare del cibo bollente. Ma il pericolo è dietro l’angolo dato che tutto a un tratto Gianmaria ha rischiato letteralmente di strozzarsi tra lo stupore dei presenti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella Casa.

Giorgio Marchesi/ "Sognavo di lavorare con Serena Rossi"

GIANMARIA ANTINOLFI SI STROZZA CON UN BOCCONE BOLLENTE: PANICO A TAVOLA, MA…

Nel bel mezzo di un momento conviviale a tavola, Antinolfi si è piegato su se stesso attirando l’attenzione degli altri coinquilini della Casa: “Si è ustionato!”, “No, sta sputando” hanno cominciato a dire gli altri commensali. Da qui l’intervento provvidenziale di Miriana con una bottiglia di acqua che il ragazzo, tra forti colpi di tosse, ha cominciato a bere -per dirla alla Aldo Baglio- a garganella fino a che la piccola crisi non è passata. Insomma, attimi di panico per il gieffino che inizialmente aveva dato a tutti l’impressione di non riuscire nemmeno a respirare.

Umberto Smaila/ "Abatantuono era il nostro autista, ma non aveva la patente"

“Io voglio portare quest’uomo in finale” ha scritto un utente su Twitter e con lei altre persone che, sollevate dal fatto che non si sia trattato di un episodio così grave ma solo di un boccone bollente andato storto, oramai “endorsano” il povero Gianmaria come uno dei personaggi involontariamente più divertenti di quest’edizione del Grande Fratello VIP e, contando anche le quotidiane polemiche di cui sopra, non vorrebbero mai vederlo uscire. Tutto questo, come ricordiamo, a pochi giorni dalla sua possibile uscita dato che tempo fa lo stesso Antinolfi aveva annunciato di voler togliere le tende il 24 gennaio perché non ce la faceva più e per via di impegni lavorativi a febbraio. Sarà davvero cosi?

io voglio portare questo uomo in finale voi mi dovete lasciar stare mi fa ridere pure mentre ha il suo momento E POI LUI pic.twitter.com/PdroeI0BAy — giulia (@gabrielsniceass) January 13, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA