“Esorcismo per il Governo Conte”/ 12 settembre: preghiera Mons. Viganò “anti Dpcm”

Per il Sabato Santo 2020 era stato sempre Monsignor Carlo Maria Viganò a richiedere un esorcismo contro il Covid-19, ma ora l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti avrebbe organizzato per il prossimo 12 settembre un momento di preghiera e di esorcismo addirittura per il Governo italiano del Presidente Giuseppe Conte. La notizia viene data dal partito “L’Italia per gli Italiani”, movimento anti-governativo sorto nel pieno dell’emergenza Covid-19 che definisce «dittatura» quella stabilita da Conte e dal Governo con i vari Dpcm: «una dittatura per distruggere l’Italia e rovinare gli Italiani senza pietà alcuna per le loro sofferenze. Al contrario, il Governo cerca il potere tramite le minacce ed i soprusi, spesso irragionevoli ed incostituzionali», scrivono sul proprio portale e sempre lì è possibile trovare l’appuntamento dell’esorcismo. «Sabato 12 Settembre, Esorcismo del Governo al Montecitorio, alla Madama, al Quirinale dalle 17,00 alle 18,00 in unione con sacerdoti e vescovi in tutta l’Italia con Arcivescovo Viganò 15 decine del Rosario, rinnovamento di consecrazione d’Italia e alle 18,00 Esorcismo Leo XIII».

Sorgono diversi dubbi in merito all’organizzazione del presunto momento di esorcismo, in primis perché non si ritrova alcun altro appello su web e social che confermi la preghiera “universale” di sabato prossimo; in secondo luogo, l’evento di preghiera non è organizzato dal partito “L’Italia agli Italiani” ma sarebbe di mera organizzazione dell’Arcivescovo Viganò – noto per le sue fortissime avversioni a Papa Francesco e alla Chiesa Cattolica italiana – ma dallo stesso presule non vi sono al momento conferme ufficiali su portali web o social. «Questo evento di preghiera non è sponsorizzato dal nostro partito, riportiamo solo le notizie. Non è necessario di essere presente in persona, si possa pregare da casa», ribadisce la nota del movimento anti-Governo. Resta la forte avversione di questo come di altri movimenti – confluiti alcuni nelle manifestazioni “negazioniste” degli scorsi giorni – contro il regime di emergenza imposto dal Governo nel pieno della pandemia Covid-19 e al momento esteso fino almeno a metà ottobre. L’esorcismo, qualora fosse verificato e confermato, sarebbe il tentativo di “scacciare” il demonio presente nel presunto tentativo dittatoriale dello Stato italiano.

15 decine del Rosario, rinnovamento di consecrazione d’Italia e alle 18,00 Esorcismo Leo XIII pic.twitter.com/gxmW0l5Xe8 — L’Italia per gli Italiani (@ItaliapItaliani) September 6, 2020





