Esplosione a Johannesburg, un morto e 41 feriti/ Video choc: volano furgoni e persone

Una maxi esplosione si è verificata nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023 a Johannesburg, in Sud Africa, causata forse da una fuga di gas da una tubatura. A seguito della deflagrazione, come si vede dal video che trovate qui sotto, si è aperta una voragine in mezzo alla strada, a conferma di quanto la stessa sia stata rilevante. L’esplosione è avvenuta di preciso verso le ore 17:00 locali (il fuso orario è identico a quello italiano), ed ha provocato il ribaltamento di numerosi furgoni e auto che stavano passando nel tratto di strada interessato dalla deflagrazione.

Purtroppo le autorità locali hanno riferito anche della morte di una persona e di 41 ferimenti, anche se fortunatamente la maggior parte delle persone coinvolte ha subito solo qualche graffio e contusione. In ogni caso le immagini che ci giungono da Bree Street, la strada del distretto finanziario della città dopo appunto si è verificato il fatto, sono incredibili. Restano invece dubbi in merito a cosa l’abbia scatenata, e anche se la maggior parte della stampa propende per la fuga di gas, l’azienda che si occupa della gestione delle condotte ha spiegato che si tratta di un fatto molto improbabile in quanto non sono state segnalate delle interruzioni della fornitura.

ESPLOSIONE A JOHANNESBURG, IL VIDEO CHOC: NON È CHIARO COSA SIA ACCADUTO

Cosa è accaduto quindi? Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni ma nel frattempo è diventato virale il video della deflagrazione. Nel filmato si vedono gli istanti prima del fatto, con un uomo che sembra posizionare a terra, su un marciapiede, della merce da vendere. Si notano anche numerosi furgoncini di coloro bianco, poi ad un certo punto l’esplosione, con la via nel distretto finanziario di Johannesburg che si solleva, facendo letteralmente volare in aria i veicoli e le persone.

Ovviamente spaventati i presenti, con un numerosi passanti che si sono dati alla fuga cercando riparo, forse temendo un attacco terroristico. Di seguito il video di quanto accaduto, immagini davvero choc.

