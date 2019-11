Esplosione Alessandria: fermato un uomo/ Svolta nell’indagine per omicidio?

Possibile svolta nelle indagini riguardanti l’esplosione della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dai principali organi di informazione online, cominciando da TgCom24, i carabinieri avrebbero fermato un uomo, ritenuto legato ai fatti di cui sopra. A renderlo noto è stato il Comando provinciale dell’Arma, che ha comunque voluto mantenere il massimo riserbo sull’identità della persona, che al momento viene considerata indiziata dei delitti di disastro doloso, omicidio e lesioni. In base a quanto emerso, alle ore 9:00 di stamane si terrà una conferenza stampa in cui verranno forniti ulteriori dettagli, nel frattempo è stato sentito anche Giovanni Vincenti, il proprietario dello stabile abbandonato dove sono morti i tre pompieri. Il suo avvocato, Laura Mazzolini, ha commentato la notizia lasciando gli uffici dell’Arma in piazza Vittorio Veneto: “Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla. Penso che tra poco avrete delle dichiarazioni ufficiali”.

ESPLOSIONE CASCINA QUARGNENTO: IERI I FUNERALI DEI TRE POMPIERI

Stefano Vincenti, il figlio di Giovanni, aveva invece dichiarato qualche ora prima: “Non ho informazioni da dare, gli inquirenti stanno facendo accertamenti. Non posso dire nulla”. Una possibile svolta che è giunta a poche ore di distanza dai funerali solenni dei tre vigili del fuoco, Antonino, Marco e Matteo, celebrati ieri nella cattedrale di Alessandria. Numerose le persone accorse per l’ultimo saluto ai tre eroi, e a rappresentare le istituzioni vi erano anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, e il presidente della Camera, Roberto Fico. A loro si sono rivolte le persone presenti con tali parole “Dovete beccarli, dovete fare di tutto per beccarli”. Roberto Marchioni, comandante provinciale dei vigili del fuoco, ha invece specificato: “Bisogna capire perché e chi ha fatto questo”. Sono attese novità nel corso di questa mattinata.

