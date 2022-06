Esplosione in camper, donna morta carbonizzata/ Rozzano, il marito è gravissimo

Un’esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi a Rozzano, poco dopo le 15, e subito si è avuta l’impressione che si trattasse di qualcosa di grave. Un camper che si trovava in via Boccaccio è letteralmente saltato in aria, dando vita a un incendio che si è esteso a un secondo mezzo, in sosta nelle immediate vicinanze. Purtroppo, il bilancio è aggravato dalla presenza di una vittima, una donna che in quel momento era proprio dentro al veicolo ed è morta carbonizzata. Anche suo marito è ridotto in fin di vita: stiamo parlando di un uomo di 81 anni che presenterebbe addirittura ustioni sul 90 per cento del corpo. Le sue condizioni di salute sono a dir poco disperate ed è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Policlinico di Milano.

Stando a quanto scrivono i colleghi del quotidiano “La Repubblica”, nell’esplosione avvenuta a Rozzano sarebbe rimasto ferito anche un altro uomo, pare un 31enne, il quale avrebbe tentato di sedare le fiamme, per poi rifiutare il trasporto in nosocomio malgrado avesse rimediato alcune bruciature. Nel mentre, una colonna di fumo si levava alta in cielo ed era visibile a occhio nudo anche da distante.

ESPLOSIONE A ROZZANO, CAMPER SALTA IN ARIA: SI INDAGA SULLA CAUSA

È ancora “La Repubblica” a riferire che, a seguito dell’esplosione di un camper a Rozzano, i vigili del fuoco “sono al lavoro per spegnere le ultime fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una deflagrazione e la donna è stata investita dalle fiamme. Ancora da capire quale sia stata la ragione scatenante dell’esplosione. Forse – ma è soltanto una prima ipotesi – una bombola del gas”.

Il sindaco, Gianni Ferretti, scrive “Prima Treviglio”, ha dichiarato: “È scoppiato prendendo fuoco un camper con all’interno marito e moglie. Probabilmente la bombola del gas è la causa dell’esplosione. La signora è deceduta, lui l’hanno portato via in ospedale con l’elicottero. Sono eventi tristi, gravi ed accidentali, che ci lasciano attoniti”. Il primo cittadino ha parlato anche di “codice rosso” per “un vecchietto che passava di lì per caso”, il quale sarebbe dunque rimasto coinvolto nell’esplosione.

