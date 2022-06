Estefania Bernal e Roger Balduino ancora innamorati?/ Sull’Isola niente sentimenti, dopo si vedrà…

Estefania Bernal e Roger Balduino: torneranno insieme?

Tra Estefania Bernal e Roger Balduino è davvero tutto finito? I due modelli avevano iniziato una relazione pochi giorni dopo essere sbarcati sull’Isola de Famosi 2022: il loro rapporto è stato presto messo a dura prova dall’arrivo di Beatriz Marino, ex di Balduino. Dopo il confronto con l’ex fidanzata il modello brasiliano aveva scelto la bella Estefania, ma il loro rapporto ha subito una brusca frenata. In fase diverse hanno vissuto su Playa Sgamada per poi ritrovarsi insieme in Palapa, separati dall’arrivo di Gennaro Auletto. “All’inizio è stato tutto fisico ma poi non ci è stato nulla di finto. Me la sono presa. Dopo sei andato da Laura a dire “voglio sfruttare Estefania perlavorare”, sei uno stron*o. Sei un falso, tutto il gruppo lo pensa. Non giochi coerentemente e non sei leale. Tu pensavi di voler arrivare in finale con me? Forse arriverai con me ma non accanto a me”, ha sbottato la modella durante l’ennesimo confronto con Roger.

Estefania Bernal: “Con Roger? Vediamo cosa succede fuori”

Nell’ultimo periodo, però, Estefania Bernal e Roger Balduino sono riusciti a instaurare nuovamente un rapporto di amicizia. Purtroppo, però, il modello è stato rimandato su Playa Sgamada e le sue condizioni di salute mettono a rischio la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore la modella argentina ha parlato con Mercedesz Henger di Balduino: “Abbiamo chiarito. Abbiamo fatto pace. Qui il nostro rapporto era amichevole. Abbiamo deciso di vedere fuori cosa succede, ma di non coinvolgere più sentimenti qui”. E ha aggiunto: “Ci siamo chiesti scusa, io ho ferito lui e lui ha ferito me. Almeno il rapporto qui era amichevole, lui sa che gli voglio bene. Vediamo fuori cosa succederà. È una brava persona, non è cattivo…”. Sui social non hanno apprezzato le parole della Bernal: “Estefania non sa più cosa inventare per stare al centro dell’attenzione! Che falsa, una vipera, spero che lunedì esca” e “Che falsa bugiarda hai nominato lui da quando sei rientrata! Stefania basta”, sono alcuni commenti del pubblico.

