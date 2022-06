Estefania ‘ci prova’ Edoardo Tavassi “Con me hai chances”/ Maria Laura la avverte: “Mercedesz è gelosa”

Estefania Bernal attratta da Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022?

Sembra ormai essere nato un vero e proprio triangolo all’Isola dei Famosi 2022. Edoardo Tavassi pare infatti essere conteso tra due naufraghe: Mercedesz Henger ed Estefania Bernal. Con quest’ultima, in particolare, nelle ultime settimane si è rafforzato un legame di amicizia e complicità che ha scatenato le gelosie di Mercedesz che, fino a poco prima, aveva da Edoardo lo stesso tipo di attenzioni. Quando Mercedesz è stata portata in infermeria per l’infortunio di pochi giorni fa, Maria Laura De Vitis ha fatto notare ad Estefania la gelosia dell’amica.

“Lei è gelosa di te ed è palese. Perché tu hai un tipo di rapporto con Edoardo che lei non ha. Scherzate e giocate in un modo che la ingelosisce“, le ha fatto notare la naufraga.

Estefania Bernal stuzzica Edoardo: “Con me hai chances”

Anche Nicolas Vaporidis si è incuriosito sul rapporto tra Estefania e l’amico Edoardo Tavassi ed è per questo che le ha chiesto se effettivamente fosse attratta da lui: “Se sono attratta? Ma no, dai per me è un amico siamo amici”, ha replicato la naufraga, non convincendo del tutto Nicolas.

Eppure, qualche puntata fa, Estefania si è invece complimentata con Edoardo Tavassi, arrivando anche a stuzzicarlo: “Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da dio. – sono state le parole della naufraga – Con questi capelli rasati stai molto meglio fidati. Per me da 1 a 10 sei un 8.” E su Roger aveva aggiunto: “Roger per me è un 9, ma è diverso. Adesso comunque hai chances con me. Tu però te la devi tirare in generale. Tu devi credere più in te stesso“.

