Estefania e Gennaro, flirt all’Isola?/ Guendalina attacca: “Tutto calcolato, ora torna Roger e…”

Estefania e Gennaro sempre più vicini all’Isola dei Famosi: flirt in vista?

Mentre si prolunga l’assenza di Roger Balduino all’Isola dei Famosi dopo l’infortunio alla caviglia di alcuni giorni fa, Estefania Bernal è tornata in playa e ha iniziato ad approfondire la conoscenza con uno dei nuovi arrivati: Gennaro Auletto. Nel corso del nuovo daytime dell’Isola andato in onda su Canale 5, Estefania e Gennaro sono in acqua a fare un bagno insieme e lei gli chiede se finora si sia trovato bene con loro.

“L’accoglienza c’è stata ed è stata fantastica.” dichiara Gennaro, ammiccandole. Lei, d’altronde, replica: “Ma noi ci siamo trovati benissimo perché poi Napoli e Argentina, ciao!” Lui conferma e scherza con la modella. I due, insomma, sembrano provare un interesse reciproco e questo comportamento viene però criticato da Guendalina Tavassi che nutre forti dubbi sulla sincerità dei due.

Guendalina Tavassi attacca Estefania e Gennaro: “Flirt? Tutto calcolato”

Osservandoli dalla spiaggia, Guendalina Tavassi infatti commenta: “Ecco i protagonisti del triangolo delle Honduras. È tutto calcolato questo da lei: proprio prima che rientra Roger lei si sta sbrigando prima che entri lui.” Non è però d’accordo Lory Del Santo, che ribatte: “Secondo me a Estefania Gennaro piace proprio. L’ho sentita dire che vuole anche imparare a parlare napoletano!” Parole che non convincono Guendalina che anzi, in un secondo momento, accusa anche Gennaro: “Penso che tu sia venuto qui con l’idea di trovare una relazione con qualsiasi essere che respiri”.

