Estefania, lettera d’amore da Roger Bardulino?/ Sorpresa all’Isola dei Famosi 2022…

Sta nascendo una coppia all’Isola dei Famosi 2022? Nel corso della seconda puntata del reality show, Ilary Blasi ha parlato del rapporto tra Estefania e Roger Bardulino che, seppur stiano trascorrendo i primi giorni su due isola separate, hanno scatenato i dubbi su un possibile flirt. Cloé D’Arcangelo, amica di Estefania, ha lasciato intendere che tra i due sia accaduto qualcosa prima di sbarcare sull’isola. La Blasi ha alimentato il gossip trasmettendo un filmato in cui i due parlano del reciproco interesse. “Mi manca Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, sembra una persona vera. Di lei mi piace il suo modo di essere, poi quando parla, l’accento spagnolo, me encanta“, ha detto il modello.

Isola dei famosi 2022, eliminati Carmen e Alessandro o Antonio e Floriana?/ Si salva

Un interesse reciproco perchè anche Estefania ha speso belle parole per il modello. Desiderosa di avere la prima coppia della sua Isola dei Famosi, Ilary Blasi, al termine della seconda puntata, ha così invitato Roger a scrivere una lettera d’amore per Estefania e ad affidarla al mare.

Estefania e Roger Bardulino: messaggio d’amore dal mare all’Isola dei Famosi 2022?

Bellissimi e single, Estefania e Roger Bardulino stanno scatenando le prime voci di gossip intorno all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso della terza puntata del reality show potrebbe esserci una svolta nel rapporto tra i due soprattutto se il modello sarà scelto da Ilona Staller come compagno per rientrare ufficialmente in gioco. Nel corso del nuovo appuntamento, dunque, per Estefania, dal mare, potrebbe arrivare una sopresa dal mare, forse una bottiglia contenente la famosa lettera d’amore scritta da Roger.

Blind/ La rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022? Determinante l'intesa con Roberta Morise...

Quale sarà la reazione di Estefania di fronte alla lettera d’ Roger? Tra i due nascerà davvero l’amore? Non sono tante le coppie nate nel corso delle varie edizioni del reality show. L’ultima coppia ufficiale che tutti ricordano è quella formata da Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Estefania e Roger saranno una nuova coppia? Lo scopriremo presto.

LEGGI ANCHE:

Laura Maddaloni attacca Floriana e Zequila, Isola dei Famosi/ "Mancanz' e rispett''"

© RIPRODUZIONE RISERVATA