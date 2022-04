Estefania vs Lory del Santo: “Falsa e bugiarda”/ Volano stracci all’Isola dei Famosi

Lungo sfogo di Lory del Santo all’Isola dei Famosi 2022, dopo le polemiche degli scorsi giorni con il resto del gruppo. Animi caldi soprattutto con Estefania Bernal e Jeremias Rodriguez. “Qui abbiamo un sacco di problemi”, commenta amareggiata in un collegamento con Ilary Blasi. “Se si parla con le telecamere significa che vuoi farti vedere, se lo fai senza telecamere significa che complotti. Se poi parli tanto dai fastidio perché alcuni hanno il down mattiniero…”, continua sconsolata Lory del Santo.

“Se poi non parli dicono che ti nascondi, è impossibile comportarsi. Così ho chiesto a tutti dei suggerimento su come comportarmi. Ma tutti, anche Jeremias, continuano a dire che parlo solo quando ci sono le telecamere”, conclude Lory del Santo.

Estefania Bernal interviene a gamba tesa interrompendo il monologo di Lory del Santo. “Tu sei falsa e bugiarda”, le dice riferendosi ad un complimento che la Del Santo le aveva rivolto precedentemente sul suo fisico. Da studio anche Vladimir Luxuria sembra non fidarsi troppo dell’atteggiamento di Lory.

“Tu parli sempre, Marco mai. Hai sempre questo sguardo smarrito invece tu sai qual è la tua strada. Conosci bene l’Isola e sei meno smarrita di quanto vuoi apparire”. “Io sono con lei, ma non sono mai partecipe – interviene Marco in sua difesa – Mi spiace che il gruppo si riversi sì. Lei è una persona così, ama stare in disparte, non ama stare in mezzo alla gente”.

