Estefania vs Roger: amore finto? “Bugiardo!”/ Lui: “stavi con me per strategia”

Estefania vs Roger, accuse pesanti all’Isola dei Famosi 2022

Roger Balduino non si aspettava il ‘vaffa’ di Estefania e ora che sono l’uno di fronte all’altra è il momento di chiarire. “Non mi sono piaciute le tue scelte”, parte in quarta la naufraga nel confronto in diretta con il brasiliano. “Che risposta è ‘devo pensare’ quando ti hanno chiesto tra me e Beatriz?”, insiste amareggiata Estefania. “Beatriz è venuta qua per te, lei è innamorata di te. Hai deluso una persona a cui volevi bene. Hai fatto uno show, nemmeno bene. E’ rimasta ferita – continua la concorrente, facendo nuovamente riferimento a Beatriz – dovresti maturare e crescere come uomo. Mi auguro che anche lei apra gli occhi, come faccio io. Ti restituisco la collana”.

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?

Roger Balduino fa la vittima: "Voleva giocare sulla nostra storia"

“Voglio andare avanti da sola“, afferma convinta Estefania, prima di lasciare spazio a Roger, che replica visibilmente seccato. “Non sono venuto qui a cercare un amore. Questa qua non mi lascia nemmeno parlare. E’ stata la prima a dire di giocare su questa cosa qua”. “Ma avevi calcolato tutto?“, chiede Ilary ad Estefania, che coglie l’occasione per fare ulteriori precisazioni. “Tutto è nato per un’attrazione fisica, mi sentivo bene con lui, mi divertivo. Ma a me nessuno mi ha detto che l’amore vince e si arriva fino alla fine. Lui voleva giocare su questa cosa, ma dovrebbe imparare a recitare e a fare l’attore. E’ un bugiardo”, sentenzia la showgirl.

