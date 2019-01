Irlanda del Nord, esplode autobomba/ Ultime notizie, scoppio davanti al tribunale: torna l’incubo terrorismo

Una bomba è stata fatta esplodere nella serata di ieri in Irlanda del nord. In base alle indiscrezioni emerse in queste ultime ore, riportate dai principali quotidiani online citando la Bbc e i media inglesi, l’ordigno sarebbe stato fatto deflagrate attorno alle ore 20:15 di ieri, sabato 19 gennaio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un’autobomba che è stata piazzata all’esterno del tribunale di Londonderry, situato vicino a Bishop Street. Prima dell’esplosione pare che la polizia sia stata avvisata da una telefonata anonima, che annunciava appunto la presenza della bomba nella zona suddetta. A quel punto si è messa in moto la macchina organizzata con le forze dell’ordine che si sono recate in tempo sul luogo incriminato, facendo evacuare numerosi edifici situati nei pressi dell’autobomba prima che la stessa esplodesse.

IRLANDA DEL NORD, ESPLODE AUTOBOMBA

Stando a quanto spiegato dalla polizia locale sulla propria pagina Twitter, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta, anche se nella zona vi sarebbe la presenza di una seconda auto sospetta che potrebbe a sua volta contenere del materiale esplosivo. Numerosi testimoni, intervistati dai microfoni di Skynews britannico, hanno affermato: «La tensione è già alta per la mancanza di un governo e la paura del ritorno di un confine difficile a causa della Brexit. Questo porta tutti i segni distintivi di un bombardamento repubblicano dissidente». L’Irlanda del Nord non è di certo nuova ad attentati terroristici di questo genere visto che dagli anni sessanta all’accordo di pace siglato nel 1998 durante il venerdì santo, furono portati a termine una serie di attacchi sanguinari, che causarono più di 3000 morti e una serie lunghissima di feriti. Quel trentennale viene ricordato come The troubles, che significa “i disordini”, periodo in cui ci furono numerosi scontri fra cattolici e protestanti per contendersi quel lembo di terra.

