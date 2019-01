Bomba contro Pizzeria Sorbillo a Napoli/ Gino, “penso sia Camorra”: in un video l’uomo piazza ordigno e scappa

Questa mattina è emerso un video nelle telecamere di sorveglianza nel cuore di Napoli (diffuso poi da Il Mattino) in cui si vede distintamente un uomo che si avvicina alla Pizzeria Sorbillo, piazza la bomba, accende la miccia e scappa di filato per evitare di essere coinvolto nell’esplosione poi udita con terrore da tutto il quartiere: l’attentato notturno è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in Via dei Tribunali, con l’intero caso divenuti subito virale anche per le singolari “scuse” alla città di Napoli “buona” fatte dal coraggioso proprietario-genio imprenditoriale Gino Sorbillo. Oggi in una lunga intervista sul Correre della Sera, è lo stesso patron della Pizzeria tra le più importanti al mondo a sottolineare un forte rischio “dietro” l’attentato subito: «Di camorra, è abbastanza chiaro oramai. Nel centro storico, come in altri quartieri di Napoli, ci sono assetti criminali in continuo fermento. Cambiano le alleanze. Di conseguenza ogni volta, nelle fasi di transizione, i nuovi gruppi hanno bisogno di “presentarsi”. Dire: eccoci, siamo noi. E siamo potenti». Per Gino Sorbillo quel modo di “presentarsi” della Camorra è purtroppo non destinato solo alle sue attività ma a tutta la Napoli “per bene” che prova ogni giorno a rialzare la testa contro la vile criminalità, organizzata e meticolosa nel voler distruggere ogni buon seme alle pendici del Vesuvio.

TRA PIZZO E CAMORRA, SORBILLO RILANCIA: “DENUNCIATE SEMPRE”

«Per fare questo – continua Sorbillo al Corriere della Sera – hanno bisogno di un simbolo. In questo caso, il simbolo sono stato io… Questo affronto plateale può servire molto alla criminalità», spiega nell’intervista il proprietario-pizzaiolo, che si dice infine convinto, «Nel quartiere dove lavoro dominano gli eredi del clan Giuliano, che adesso sono imparentati con altre bande. Sono cambiati gli assetti. Una strada diventa quindi un luogo che deve essere conquistato. Soprattutto se c’è un’attività di riferimento che sembra importante. Io evidentemente con il mio lavoro danneggio anche la loro credibilità». Mentre dunque le indagini proseguono per provare a trovare il losco figuro che ha piazzato materialmente la bomba davanti alla storica sede in Via dei Tribunali, è ancora di ieri l’appello-denuncia fatta da Gino Sorbillo questa volta a Repubblica: «ricominciare subito, non lasciarsi demoralizzare, di dire, raccontare, denunciare, non andate a chiedere aiuto a qualche amico. Ragionate con la vostra testa, siate anche un po’ riservati e immediatamente rivolgetevi alle forze dell’ordine». Domani è in arrivo Salvini a Napoli proprio per far visita al locale funestato dall’attentato, ma già il sindaco de Magistris ha fatto intuire il grado di “accoglienza”: «Siamo ancora in attesa delle forze di polizia che per due volte il ministro dell’Interno venuto a Napoli aveva promesso, ma che io non ho ancora visto se non nelle occasioni in cui qualche autorevole esponente del governo ci fa visita».



