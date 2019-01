Brexit, Ue ‘stronca’ May: “accordo non si rinegozia”/ Ultime notizie, oggi voto di sfiducia sulla Premier

È in corso l’ennesimo dibattito in Parlamento a Londra dopo la bocciatura dell’accordo sulla Brexit andato in scena ieri sera: il clamoroso (negli effetti, non nelle attese) passo falso della Premier May costa caro alla Gran Bretagna, sia per i Brexiters che per i Leave, ma anche l’Unione Europea potrebbe avere ripercussioni nefaste nel caso probabile di un “no deal” totale dopo la mancata ratifica dei parlamentari inglesi sull’accordo di divorzio da Bruxelles (qui tutti gli scenari). Questa sera è previsto il voto sulla mozione di sfiducia alla stessa Premier Theresa May, presentata ieri sera subito dopo il ko della Brexit dal leader del Labour Jeremy Corbyn: proprio i due rappresentanti più importante del Parlamento londinese si stanno di nuovo “beccando” nelle varie dichiarazioni di voto in corso alla Camera dei Comuni. La May spera di vedersi confermata «la fiducia stasera dai Comuni per attuare la Brexit nel rispetto della volontà popolare espressa del referendum del 2016», ma immediata è la risposta di Corbyn: «Qualsiasi altro primo ministro britannico si sarebbe già dimesso di fronte all’entità della disfatta subita ieri dal governo Tory», oltre ad accusare la May di essere incapace di accettare la realtà della sconfitta vista in questi mesi.

OGGI VOTO DI SFIDUCIA ALLA PREMIER MAY

La replica della Premier Uk è altrettanto dura, citando addirittura alcune passate dichiarazioni “antisemite” del leader dei laburisti: «lei non ha una chiara posizione sulla Brexit né una proposta alternativa, e un suo Governo sarebbe un male per il Paese. Per questo non mi dimetto, non lo permetteremo» attacca la May in vista del voto di sfiducia che andrà in scena in un’altra infuocata serata vissuta al Parlamento di Westminster. Probabile che alla fine i “ribelli Tory” visti ieri sera – ben 118 che hanno pesato nei 432 No all’accordo proposto dalla May – riconfermino il Governo Tory per evitare di tornare alle urne in un momento di assoluto caos nel Paese per una mancanza di accordo finale sul Referendum Brexit. Nicola Sturgeon, Primo Ministro della Scozia e leader dell’Snp, il partito indipendentista scozzese, ha scritto una lettera aperta alla Premier Theresa May per invocare un rinvio della data della Brexit e un rinnovato dialogo trasversale nel Regno Unito. A gelare però la May ci ha pensato, ancora una volta, l’Unione Europea che con nettezza – durante la plenaria straordinaria dopo il voto sulla Brexit di ieri sera – ha affermato, tramite la portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas «L’accordo sulla Brexit non può essere rinegoziato. Ora sta al Regno Unito dire cosa vuole fare. Aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA