VENEZUELA, GOVERNO MADURO: “TENTATO GOLPE”/ Arrestati 27 militari: i dubbi, colpo di Stato o montatura?

Il governo del Venezuela ha denunciato un tentato golpe da parte di 27 militari della Guardia Nazionale accusati di aver sottratto delle armi dalla base di Petare e di aver preso il controllo di quella di Cotiza, poco distante dal palazzo presidenziale di Miraflores, a Caracas. Uno dei golpisti, presentatosi come sergente della Guardia Nazionale, in un video ha chiesto aiuto alla popolazione per iniziare una rivolta contro il governo Maduro ma il suo appello non ha trovato la collaborazione sperata e la base è stata circondata dalla polizia e dall’esercito, che hanno arrestato tutti i golpisti. Il ministero della Difesa venezuelano, come riportato da Il Post, ha dichiarato che le armi rubate sono state recuperate e che i golpisti hanno confessato di aver tentato il colpo di Stato dopo aver ricevuto la promessa di avere in cambio “ville e castelli”. I dubbi sul fatto che si possa essere trattato di un reale tentativo di golpe, però, restano. Il governo Maduro, infatti, più volte in passato ha utilizzato la presunta minaccia di colpi di stato come strumento per indebolire i suoi oppositori.

VENEZUELA, GOLPE O MONTATURA?

Il governo venezuelano ha attribuito l’azione dei golpisti ad ambienti militari legati all’estrema destra. Lo stesso è accaduto anche in passato ma, mentre il ministero della Difesa ha annunciato un’indagine per risalire alle cause del tentato golpe, la comunità internazionale si interroga su quanto ci sia di vero rispetto al presunto colpo di Stato. Secondo la Reuters, i 27 militari arrestati sarebbero “soldati di basso rango con limitate capacità di agire e compiere azioni militari su larga scala”. Altri diplomatici e analisti sentiti dal New York Times hanno parlato di un’azione piuttosto strana per le sue modalità. Il forte sospetto è che Maduro, che a gennaio ha iniziato il suo secondo mandato da presidente, ma è finito nel mirino degli Usa e dell’Unione Europea con l’accusa di aver sovvertito la democrazia, possa aver montato il golpe nel tentativo di giustificare nuove azioni di repressione nei confronti delle opposizioni che hanno annunciato una manifestazione di protesta nei confronti del suo esecutivo per la giornata di domani.

