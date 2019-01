Venezuela, mercenari russi proteggono Maduro/ Inchiesta della Reuters “Il gruppo Wagner difende il dittatore”

Ci sarebbero dei mercenari russi in Venezuela a proteggere il regime di Nicolas Maduro. Secondo quanto svelato da un’inchiesta pubblicata nella giornata di ieri dall’autorevole agenzia Reuters, una serie di contractors provenienti dalla Russia, sarebbero alle dipendenze di società militari private con l’obiettivo appunto di difendere il presidente destituito negli scorsi giorni dal leader dell’opposizione Guaidò. La Reuters afferma di aver ascoltato numerosi testimoni in merito alla presenza dei mercenari, e che sia il ministero della Difesa russo nonché il ministero dell’Informazione venezuelano, non hanno voluto commentare la notizia. Poche parole invece da Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, che ha ammesso senza smentire: «Non abbiamo questa informazione». Fra coloro a difesa del regime di Maduro, anche una serie di militari facenti parte del gruppo Wagner, insieme di ex soldati che negli ultimi anni ha combattuto a fianco dell’esercito russo in Siria e in Ucraina.

VENEZUELA, MERCENARI RUSSI PROTEGGONO MADURO

Il gruppo Wagner non è la prima volta che viene nominato in un’inchiesta visto che durante lo scorso mese di agosto si puntò il dito proprio contro i militari di cui sopra come principali sospettati dell’uccisione di tre giornalisti anti-Putin nella Repubblica Centrafricana. Secondo quanto sostiene la Reuters, i contractor russi sarebbero giunti in Venezuela attraverso un volo commerciale proveniente da Cuba, alleato storico di Mosca. Non è però ben chiaro a quanto ammonti il loro numero, visto che una fonte parla di 400 militari, mentre per altri il loro numero sarebbe ben più ridotto. Qualora la presenza del gruppo Wagner venisse confermata, si tratterebbe del loro primo intervento militare nell’emisfero occidentale, dopo appunto gli interventi in “casa” e in Africa. L’inchiesta della Reuters è stata pubblicata due giorni dopo il caos scoppiato in Venezuela, con il leader dell’opposizione Guaidò, che si è autoproclamato presidente, appoggiato dagli Stati Uniti e da numerosi altri paesi della Nato.

