Baby calciatore di 12 anni salva la vita a un avversario/ “L’ho visto fare su Fernando Torres”

Un baby calciatore di 12 anni ha salvato la vita ad un suo avversario ricordandosi del suo idolo Fernando Torres. L’episodio ci giunge dalla Spagna, e precisamente dalla squadra del San Fernando, dove il giovane Cristian Fernandez, 12enne, è stato protagonista di un gesto che ha appunto salvato la vita ad un calciatore che giocava nella squadra avversaria. Daniel Delgado, così si chiamava il rivale sul rettangolo di gioco, era svenuto dopo un durissimo scontro di gioco. Tutti sono rimasti fermi immobili, non sapendo cosa fare, ma non Cristian, che si è invece ricordato di quanto era accaduto a Torres nel 2017: «Sapevo cosa fare – le sue parole ai media spagnoli riportate dall’edizione online di TgCom24 – perché ho visto come i giocatori dell’Atletico Madrid hanno salvato Fernando Torres quando ha perso i sensi in campo».

BABY CALCIATORE SALVA LA VITA A UN AVVERSARIO “L’HO VISTO SU TORRES”

Il giovane calciatore si riferisce alla sfida fra l’Atletico Madrid e il Deportivo La Coruna risalente al marzo di due anni fa, in cui l’attaccante spagnolo rimase a terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco: per soccorrerlo i suoi compagni di squadra gli aprirono la bocca cercarono di liberargli la lingua per evitare che si auto soffocasse. Quando Cristian si è accorto di Daniel a terra immobile, è subito intervenuto ripetendo le manovre viste in tv: gli ha quindi aperto la bocca e gli ha “tolto” la lingua, mentre tutti gli altri 20 giocatori in campo si allontanavano spaventati. Cristian ha poi atteso l’arrivo dei medici, fino a che il calciatore è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti. «Tutti i ragazzi erano spaventati – ha raccontato Leo Cornejo, l’allenatore, al termine della partita – ma Cristian coraggioso gli ha salvato la vita». Una vicenda dal lieto fine che ha fatto in breve tempo il giro della Spagna, e che ha colto l’attenzione anche della stampa straniera, italiana compresa.

