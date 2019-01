Nancy Pelosi sfida Trump “non escludo impeachment“/ Russiagate, speaker alla Camera ‘avverte’ Presidente Usa

Un impeachment per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non solo non si può escludere ma potrebbe essere anche probabile nei prossimi mesi: a dirlo è la speaker designata alla Camera (del partito Democratico) Nancy Pelosi nella giornata in cui si insedia il nuovo Congresso Usa dopo le elezioni di Midterm dello scorso autunno. Parlando con una giornalista dell’Nbc, Pelosi non ha escluso la possibilità che – qualora il procuratore Mueller scoprisse qualcosa in merito alle presunte relazioni con il Cremlino durante le presidenziali 2016 da parte dell’entourage di Trump – si possa procedere a un’incriminazione per il Presidente. «L’atto di accusa o il procedimento penale di un presidente in carica comprometterebbe incostituzionalmente la capacità del ramo esecutivo di svolgere le sue funzioni costituzionalmente assegnate. Non è la legge. Tutto indica che un presidente può essere incriminato dopo che non è più presidente degli Stati Uniti», spiega Nancy Pelosi, collegando poi anche il caso Russiagate con le indagini sul Sexgate per la pornostar Stormy Daniels.

LA SPEAKER DESIGNATA ALLA CAMERA LANCIA LA SUA OPPOSIZIONE

Non si può leggere però le parole durissime di Nancy Pelosi senza tener conto del ruolo che starebbe per ottenere, tra l’altro per la seconda volta nella sua carriera politica: ex speaker dal 2007 al 2011 e unica donna ad aver ricoperto questa carica in 230 anni di storia americana, la Pelosi prova ad osare una opposizione più forte contro la Casa Bianca ora che una delle due camere del Congresso è in mano ai Democratici. Siamo nell’anno delle Primarie e ci si prepara già a sfidare l’odiato Trump alle future Elezioni Presidenziali: la Pelosi vuole ristabilire una propria leadership interna in un Partito assai più convulso di quanto già non si è visto alle recenti Midterm. Beto O’Rourke, ma anche Alexandra Ocasio Cortez, oppure Elisabeth Warren e poi ovviamente lei, volto storico dei Dem e ora nuova speaker nel periodo forse più “intricato” della Presidenza Trump quando le questioni del Muro in Messico, dello shutdown e del Russiagate si proiettano tutti insieme contemporaneamente alla Casa Bianca. «Tutto dipenderà da cosa farà Mueller. Nel frattempo – conclude Nancy Pelosi – pensiamo a ottenere risultati per il popolo americano».

