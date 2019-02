Brexit, Gibilterra “è una colonia” secondo la Ue: ira Londra/ Spunta emendamento su “accordi alternativi”

Brexit, si riaccende il dibattito. Dopo l’annuncio del primo ministro Theresa May di nuovi negoziati con Bruxelles, l’Unione Europea ha chiuso le porte al Regno Unito, ribadendo che l’accordo non è negoziabile. E spuntano altri problemi, o meglio tornano di moda: la questione Gibilterra è tornata ad incendiare le discussioni sull’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Come evidenzia l’Ansa, Londra su tutte le furie per la seguente formula adottata a pagina 6 di un documento dell’Unione sui visti nel caso di una Brexit senza accordo: «Gibilterra è una colonia della Corona britannica, c’è una controversia tra Spagna e Regno Unito che riguarda la sovranità su Gibilterra, un territorio per il quale occorre trovare una soluzione alla luce delle risoluzioni e delle decisioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite». Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Downing Street: «Gibilterra non è una colonia: è completamente inappropriato descriverla in questo modo».

BREXIT, SPUNTA EMENDAMENTO CHE PROPONE ACCORDI ALTERNATIVI

E non è finita qui. Dopo la bocciatura dell’accordo di recesso dall’Unione Europea, un parlamentare conservatore ha presentato un emendamento che propone «accordi alternativi», anche se non è assolutamente chiaro di cosa si tratti. Il Fatto Quotidiano evidenzia che l’emendamento di Graham Brady ha riscosso grande successo, trovando l’ok di Theresa May: «Spero che il modo in cui è stato costruito l’emendamento riesca ad attrarre un vasto consenso. E, se passa, allora penso proprio che darà al primo ministro uno straordinario potere di fuoco per quando tornerà a Bruxelles», le parole del conservatore. L’emendamento prevede che il backstop venga sostituito da «accordi alternativi», con il primo ministro che ha provato a spiegare: «L’emendamento fa riferimento alla questione degli ‘accordi alternativi’. Questa terminologia è riconosciuta nell’accordo di recesso e nella dichiarazione politica relativa e intendo riferirmi a un certo numero di opzioni che sono state avanzate in relazione a quella particolare terminologia».

