Brexit, Parlamento con May: “riaprire negoziato con Ue”/ Backstop e Irlanda, divorzio ‘hard’ più vicino

Siamo alle solite, come se fossimo tornati indietro di almeno due anni: Theresa May (e i Tory, per una volta compatti) contro l’Europa, intenzionati a riaprire un negoziato sulla Brexit perché il Parlamento lo scorso 15 gennaio ha bocciato sonoramente il primo accordo faticosamente raggiunto dopo due anni di trattative serrate con Bruxelles. Il fatto è – come ricorda Paola Peduzzi del Foglio – che la May aveva escluso “categoricamente” e che la stessa Europa aveva negato in ogni modo. Ora, dopo il voto di ieri sera alla Camera dei Comuni, Westminster è “di nuovo” con la May schierati contro Bruxelles e quell’accordo di divorzio che non piace specie sul fronte irlandese per il “famoso” backstop: «siano ridiscussi con Bruxelles i termini della clausola di backstop, quello che è stato deciso finora cioè il Regno Unito legato a tempo indefinito all’Ue in un’unione doganale non ha l’appoggio del Parlamento». Questo riassunto bene dal Giornale è il sostanziale senso delle ultime 24 ore convulse a Londra: è di fatto il risultato dell’emendamento passato del deputato conservatore Graham Brady, capace di riunire (come la May non era riuscita a fare) sia i “falchi” che i “soft Brexit” per provare l’estrema ratio prima del no-deal distruttivo.

E ORA CHE SUCCEDE?

Resta dunque il punto chiave: con l’Europa che esclude ancora oggi la riapertura delle trattative e la May che invece come unico piano B ha proprio quello di rinegoziare i termini del backstop e del confine d’Irlanda, chi la spunterà? A naso, sono proprio gli inglesi a rimetterci in termini di scambi commerciali e turismo, ma di certo una “grana” del genere a pochi mesi dalle Europee non aiuta nemmeno la Commissione Ue e gli europeisti più spinti da Berlino fino a Parigi. Il nuovo “piano” May prevede di fatto due fasi sostanziali: la prima è la riapertura delle negoziazioni con Bruxelles, per provare a trovare un asse di “libero mercato” e modificare così la clausola di backstop affinché si renda superfluo il ritorno al confine fisico. La seconda fase, riporta sempre il Giornale, sarebbe quella, una volta che l’Europa rifiutasse la riapertura delle trattative, di uscire con no-deal ma dalla fine del 2021 per potersi preparare “al meglio”. In alternativa, la Premier Tory andrebbe al voto sul “primo accordo” – quello già bocciato – per vedere se questa maggioranza risicata possa approvare questa volta i termini che Bruxelles ha già varato. Come appunto dicevamo “a bomba”, siamo tornati a due anni fa: anzi, forse peggio.

