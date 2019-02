Valanga sulla pista da sci di Crans-Montana/ Diverse persone sepolte dalla slavina

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi presso Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera. Stando alle prime notizie riportate poco fa dall’edizione online di Rai News, l’evento è avvenuto attorno alle ore 14:15 di oggi, e sarebbero numerosi gli sciatori investiti dalla slavina. La valanga si è infatti verificata presso la pista di Plaine Morte, una località sciistica molto nota. Una volta lanciato l’allarme sono giunti sul luogo due elicotteri dell’elisoccorso vicino, nonché i soccorsi alpini, che hanno iniziato immediatamente la ricerca di eventuali persone rimaste sepolte dalla neve, come riferisce la polizia cantonale. Al momento si parla di una decina di sciatori sepolti, anche se non è ben chiaro se ci siano dei feriti o addirittura delle vittime. La Plaine-Morte si trova a tremila metri di altezza, ed è la pista da sci più alta in quel di Crans Montana, una stazione sciistica che durante la stagione invernale è molto frequentata soprattutto nei weekend, quando chiudono le scuole.

VALANGA SULLA PISTA DA SCI DI CRANS-MONTANA

Il sito internet della stazione sciistica segnalava un rischio valanghe pari a due, su una scala che va da 1 a 5, ed in effetti le valanghe sulle piste da sci sono degli eventi molto rari, visto che di solito avvengono in zone scarsamente frequentate dalle persone. E a proposito di valanghe, è stato varato dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la versione finale della direttiva di allerta nazionale e regionale, in merito al rischio slavine. Il testo “base” era stato approvato lo scorso 14 gennaio, e dopo una serie di modifiche e approfondimenti, grazie anche all’intervento dei sindaci interessati, è stato approvato il documento finale che dovrà ora passare al vaglio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata giovedì prossimo a Roma. Alla riunione di oggi ha partecipato anche Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente generale del Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA